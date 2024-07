Elle est considérée comme la meilleure série de tous les temps : vous êtes peut-être passés à côté de ce monument de la télévision

Pour beaucoup de spécialistes et de téléspectateurs, il s'agit de la meilleure série de tous les temps. Mais l'avez-vous regardée ? Elle est disponible en streaming.

Face à la montagne de nouveaux programmes qui sort chaque semaine, il est de plus en plus difficile d'établir un classement des meilleures séries, celles qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Certaines figurent cependant de manière assez unanime sur les classements de médias spécialisés dans l'actualité télévisée. L'une d'entre elles, qu'il est possible de rattraper en streaming, est d'ailleurs régulièrement en tête de ce genre de top et reste considérée comme la meilleure série de tous les temps.

Si elle fait régulièrement la bataille pour la première place avec Breaking Bad (plus régulièrement plébiscitée par les internautes et les téléspectateurs), Les Soprano reste une référence en matière de série télévisée et domine les classements établis par la presse américaine, notamment ceux des magazines Empire, Rolling Stone ou Screenrant. Pour ce dernier, la série de mafioso reste "sans conteste la meilleure série de l'histoire", ayant remporté 21 Emmy Awards et 5 Golden Globes, rien de moins.

Diffusée sur HBO de 1999 à 2007, Les Soprano raconte la vie complexe du mafieux Tony Soprano, qui a des difficultés à concilier l'organisation criminelle qu'il dirige aux intérêts de sa famille. Composée de six saisons et 86 épisodes, la série portée par le regretté James Gandolfini, Edie Falco ou Michael Imperioli traite de plusieurs thématiques sociales, politiques, philosophiques et psychologiques, et a été maintes fois louée pour sa qualité d'écriture.

Sans surprise donc, Les Soprano reste un immense classique de la culture sérielle américaine et a même donné lieu à un film prequel, The Many Saints of Newark, sorti en 2021. Si vous souhaitez vous plonger dans le quotidien trouble de cette famille de gangsters du New Jersey, sachez que les épisodes sont actuellement disponibles sur la plateforme de streaming par abonnement Max, qui propose la plupart des contenus d'HBO.