Il a battu La reine des neiges 2 : voici le plus gros succès du cinéma d'animation de tous les temps

La Reine des Neiges 2 n'est plus le film d'animation le plus populaire de tous les temps. Une autre production des studios Disney l'a remplacé.

Souvent injustement catégorisés comme "pour enfants", les films d'animation peuvent réunir petits et grands pour trouver le succès dans les salles de cinéma. En témoigne La Reine des Neiges 2 qui s'était imposé depuis 2019 comme le plus gros succès de tous les temps au box-office pour un film d'animation, et dans le top 15 des films les plus populaires de tous les temps tous genres confondus, devant Barbie ou les films de la saga Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux.

Il faut dire que la suite du dessin animé Disney mettant en scène les nouvelles aventures d'Elsa et Anna avait engrangé plus d'1,45 milliard de dollars à travers le monde. Mais le record détenu pendant presque cinq ans par La Reine des Neiges 2 a été battu ! Un autre film d'animation s'est imposé comme plus gros succès du box office mondial de tous les temps (pour un dessin animé). Ce film, c'est bien évidemment Vice-Versa 2.

© 2023 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Sorti en juin 2024, le nouveau-né de Pixar (rachetés par Disney) a provoqué un véritable raz-de-marée sur les salles de cinéma. Dès ses premiers jours d'exploitation, il s'est inscrit comme le meilleur démarrage de l'année 2024 en France, et devient en quelques semaines le plus gros succès du studio à la lampe. On est encore loin des 2,9 milliards de dollars d'Avatar (n°1 au box-office mondial), mais Vice-Versa 2 a réussi l'exploit de devenir, un mois seulement après sa sortie, le film d'animation qui a eu le plus de succès de tous les temps avec plus d'1,46 milliard de dollars récoltés à travers le monde.

En France, plus de 7 millions de spectateurs avaient déjà vu le film en cinq semaines d'exploitation. Un tel succès n'est pas étonnant, puisque le premier épisode de Vice-Versa avait ému le public par sa sensibilité et sa métaphore, représentant les émotions d'une enfant sous forme d'un personnage.

Dans la suite, Riley a 13 ans, l'âge ingrat, et commence à développer de nouvelles palettes d'émotion, comme l'anxiété. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'internautes ont partagé la manière dont ils s'identifiaient au film d'animation, qui récolte la note spectateur de 4/5 sur Allociné. Vice-Versa 2 est toujours disponible au cinéma.