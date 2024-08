Si vous aimez "Grey's Anatomy", cette série médicale espagnole de Netflix risque de vous plaire

Netflix met en ligne une nouvelle série espagnole en 8 épisodes qui a tout pour séduire les fans des séries médicales ou hospitalières.

Le digne successeur d'Urgences ou de Grey's Anatomy se trouvera-t-il sur Netflix ? La plateforme de streaming met en tout cas en ligne une nouvelle série médicale en langue espagnole cette semaine. Et avec ses huit épisodes, elle semble réunir tous les ingrédients pour séduire les fans du genre.

Ce nouveau programme suit le quotidien des médecins et internes en médecine de l'hôpital public de Valence, Joaquín Sorolla. Tension, émotions, urgences et désirs rythment la vie de ce personnel, de plus en plus sur le fil du rasoir. L'arrivée d'un patient particulier met en exergue les difficultés du système de santé publique espagnol, et déclenche alors une grève sans précédent. Cette nouvelle série, c'est Breathless, aussi titrée Respira en langue originale.

© Carla Oset/Netflix © 2023

Vous l'aurez compris, drames, critiques sociales et politiques, mais surtout relations amoureuses (et sexuelles) passionnées sont au centre de ce nouveau programme hispanophone qui promet de susciter la curiosité des abonnés de Netflix. De quoi rappeler évidemment la reine du genre, Grey's Anatomy, qui reste indétrônable en la matière. Respira se distingue toutefois des modèles du genre et de quelques tentatives (comme l'Italienne Doc dont les trois saisons ont été diffusée dernièrement sur TF1) en se focalisant moins sur les cas médicaux et davantage sur la vie de ses internes et les crises politiques et émotionnelles qu'ils traversent, si l'on en croit la bande-annonce.

Au casting, ce sont des talents de Netflix reconnus par les abonnés que l'on retrouve dans cette nouvelle série : Najwa Nimri (La Casa de Papel), Manu Rios (Elite) ou encore Blanca Suarez (Les Demoiselles du téléphone) se donnent tous la réplique dans cette nouvelle série, créée par Carlos Monteros, tête pensante à l'oeuvre de la série Elite.

A l'heure où toutes ces séries espagnoles sont désormais achevées et que le géant du streaming mise toujours plus sur les productions hispanophones, Respira sera-t-il le nouveau carton de la rentrée sur la plateforme ? Pour le découvrir, sachez que les huit épisodes sont mis en ligne sur Netflix le vendredi 30 août 2024.