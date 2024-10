"Un p'tit truc en plus" a été tourné dans cette superbe région, vous pouvez y passer un week-end nature très dépaysant

Carton du box-office français, "Un p'tit truc en plus" a été tourné dans une région idéale pour les amateurs de verdure, où il est possible de se rendre le temps d'un week-end ou plus.

C'est le carton cinéma de l'année 2024, alors que personne ne l'avait vu venir : depuis sa sortie le 1er mai dernier, Un p'tit truc en plus affole les compteurs du box-office français jusqu'à atteindre la première place du classement. Grâce au bouche-à-oreille et à de bonnes critiques, la comédie bienveillante d'Artus sur le handicap a dépassé les 10 millions d'entrées, quatre mois après sa sortie.

Portée par Artus, qui est aussi passé devant la caméra, Alice BelAïdi et Clovis Cornillac, ainsi que par une dizaine de jeunes talents, Un p'tit truc en plus raconte l'histoire d'un père et son fils en cavale après un braquage. Pour échapper à la police, ils infiltrent une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, en se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. D'abord pétris de préjugés, ils seront à jamais changés par cette expérience.

© DOLIDZE SABRINA/SIPA (publiée le 27/08/2024)

Si vous avez découvert le film en salles, vous êtes probablement tombés amoureux de ce scénario bienveillant, de sa troupe d'acteurs attachants, mais également des superbes décors dans lequel se déroulent le film. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi profiter d'un week-end ou d'un séjour dans ce massif montagneux d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Un p'tit truc en plus a en effet été tourné dans le Vercors, entre les départements de l'Isère et de la Drôme, rapporte le département cinéma de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le gros du tournage s'est déroulé au lieu-dit du Gontier, à Izeron, et à Malleval-en-Vercors pour capter les scènes se déroulant dans le gîte (qui est en réalité une grange inhabitable du 19e siècle) où l'on peut trouver un cadre idyllique pour se ressourcer et prendre de la hauteur le temps d'un week-end ou d'un séjour plus long.

D'autres scènes ont été tournées le long des routes de l'Isère, notamment près des Gorges de la Bourne et de Cognin-les-Gorges, qui offrent des paysages verdoyants pour les scènes en bus. Le centre d'aviron que l'on voit dans le film se trouve à la Sône, en Isère, et les scènes de baignade ont été filmées le long des berges de Saint-Nazaire-en-Royans, dans la Drôme. De quoi se donner des idées pour de prochaines vacances, ou un week-end à venir.