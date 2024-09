Considérée comme l'une des meilleures sagas de tous les temps, cette trilogie est de retour au cinéma

Cette saga considérée comme l'une des meilleures de tous les temps par de nombreux spectateurs fait bientôt son retour au cinéma. C'est un événement à ne pas manquer pour les fans.

On compte sur les doigts d'une main les grandes sagas cinématographiques qui ont marqué des générations de spectateurs jusqu'à réussir à s'imposer, de manière consensuelle comme d'immenses classiques du genre. Parfois, on n'a même pas forcément pu les découvrir sur grand écran. Cette semaine, celle qui est considérée par beaucoup comme la meilleure trilogie de tous les temps ressort au cinéma, idéal pour ceux qui veulent se replonger dans un classique du septième art pour en prendre plein les yeux dans une salle obscure.

Cette trilogie, c'est bien évidemment Le Seigneur des Anneaux. Réalisée par Peter Jackson, il s'agit de l'adaptation, en trois épisodes, du chef d'oeuvre littéraire de J.R.R. Tolkien. Pour ceux qui ont pu échapper au phénomène, cette saga littéraire fantastique acclamée, devenue un phénomène cinématographique, suit la quête d'un jeune hobbit, Frodon, qui hérite d'un anneau magique aux immense pouvoir : un instrument qui permettrait à Sauron, Seigneur des Ténèbres, de régner sur la Terre du Milieu. Aidé par des représentants d'autres peuples, Frodon a désormais pour mission de se rendre à la Montagne du Destin pour détruire l'anneau avant qu'il ne les détruise tous.

© REX FEATURES/SIPA (publiée le 28/08/2024)

Sortie entre 2001 et 2003, la trilogie du Seigneur des Anneaux a été un succès à la fois critique et populaire. Au total, les trois films engendrent près de 3 milliards de dollars, et remportent 17 Oscars (sur 30 nominations). Le troisième épisode est d'ailleurs l'un des films les plus récompensés de l'histoire de la cérémonie, avec 11 prix remportés au total. Par la suite, Peter Jackson décide d'adapter la saga Le Hobbit, mais le succès est plus mitigé, tandis qu'Amazon développe une série prequel, Les Anneaux de Pouvoir, dont la saison 2 est actuellement en cours de diffusion sur Prime Video.

Mais si vous souhaitez (re)plonger dans la saga originale, sachez que la trilogie de Peter Jackson (La communauté de l'anneau, Les deux tours et Le retour du roi) ressort le 4 septembre 2024 dans les salles obscures françaises. Et pour les habitants de la capitale, sachez que le Grand Rex organise un marathon du Seigneur des Anneaux le 19 octobre, moyennant 35 euros.