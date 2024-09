Si vous avez aimé la série "Mercredi", ce nouveau film a toutes les chances de vous plaire

Les fans de la série "Mercredi" ont toutes les chances d'aimer ce nouveau film qui flirte avec le style gothique et l'épouvante, mais toujours avec humour. Cerise sur le gâteau : Jenna Ortega est également au casting.

Halloween arrive plus tôt cette année ! Si vous êtes fan de la série Mercredi et que vous attendez avec impatience la saison 2, vous avez peut-être des difficultés à trouver des programmes qui réunissent le même style gothique mais relativement léger de l'adaptation Netflix de la famille Addams. Mais cette semaine, un nouveau film est à voir sur grand écran qui devrait contenter les amateurs de ce genre d'univers.

Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit d'une nouvelle réalisation de Tim Burton. Le cinéaste américain de 66 ans revient à ses premiers amours et ses premiers succès après des incursions moins réussies dans des adaptations en live action de dessin animés Disney (Alice au pays des merveilles et Dumbo n'avaient pas fait l'unanimité). Le compagnon de Monica Bellucci revient désormais à l'esthétique gothique, aux fantômes et aux monstres, mais également à la critique sociétale avec Beetlejuice Beetlejuice.

Ce second opus mettant en scène les frasques du démon farceur se déroule plusieurs années après le film sorti il y a 36 ans. La famille Deetz est de retour à Winter River après une terrible tragédie. Lydia est désormais mère d'une adolescente rebelle et toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice. Mais le chaos fait rapidement son retour lorsque sa fille ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà, permettant au démon de revenir semer la pagaille.

Les fans de Mercredi retrouveront dans Beetlejuice Beetlejuice le style inimitable de Tim Burton (qui a réalisé certains épisodes de la série de Netflix), son humour singulier, ainsi que son univers fantastique. Par ailleurs, on retrouve une actrice de Mercredi au casting, puisque Jenna Ortega incarne ici la fille de Lydia. Elle donna la réplique au casting du premier épisode sorti en 1988, notamment Winona Ryder (Stranger Things), Michael Keaton (Batman, Birdman) et Catherine O'Hara (Bienvenue à Schitt's Creek). Beetlejuice Beetlejuice est à voir exclusivement au cinéma à partir du 11 septembre 2024.