Seize ans plus tard, Brad Pitt et George Clooney sont de nouveau réunis dans un film

Cela faisait 16 ans que Brad Pitt et George Clooney ne s'étaient plus donnés la réplique. Ils se retrouvent désormais pour un nouveau film.

Confessions d'un homme dangereux en 2002, la saga Ocean de 2001 à 2007 et Burn After Reading en 2008. Après des collaborations qui avaient fait la joie du public, cela faisait 16 ans que nous n'avions pas vu Brad Pitt et George Clooney dans un même film, alors qu'ils représentent la coolitude incarnée à Hollywood, multipliant l'autodérision et l'humour avec le charme à l'américaine, sans en perdre de vue les prestations d'acteurs acclamées.

Après 16 ans, les fans des deux sexagénaires vont enfin pouvoir se réjouir : Brad Pitt et George Clooney, proches à la ville, se retrouvent devant les caméras. En France néanmoins, cela ne passera pas par la case cinéma mais par la case streaming directement, puisque leur dernière collaboration ne sortira pas sur grand écran. Les deux acteurs se redonnent la réplique en septembre dans Wolfs (la faute d'anglais est volontaire).

Dans cette comédie d'action réalisée par Jon Watts, qui a signé les derniers Spider-Man avec Tom Holland, Brad Pitt et George Clooney incarnent deux loups solitaires, nettoyeurs de scène de crime professionnels, contraints de faire équipe. Mais évidemment, rien ne se passera comme prévu au cours de cette nuit qui se révèlera infernale pour les deux comparses. Wolfs a été présenté en avant-première à la Mostra de Venise, le 1er septembre 2024. Les deux stars ont fait le show, multipliant les blagues et l'auto-dérision pour le plus grand bonheur des festivaliers et des journalistes.

Du côté des critiques américaines, le film de Jon Watts a relativement séduit, puisque Screen Daily parle de "cadeau jubilatoire", quand Variety salue "le timing comique parfait" des protagonistes. Pour Vanity Fair, le film n'est certes pas très original ou inventif, "il essaie seulement de divertir". D'autres sont davantage dubitatifs, comme le Times qui déplore "un buddy movie qui avance douloureusement, voire dérive", quand IGN regrette "l'approche répétitive et les personnages principaux presque identiques [qui] supprime l'alchimie caractéristique du duo".

Wolfs sort exclusivement en streaming en France. Il est prévu pour une sortie le 27 septembre, uniquement sur Apple TV+. Rappelons que les programmes de la firme à la pomme sont également accessibles pour les abonnés du bouquet Canal+.