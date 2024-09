Beaucoup de gens le font le matin après leur réveil - Les experts mettent en garde contre cette habitude peu hygiénique

C'est quelque chose que presque tout le monde fait le matin, quelques minutes après le réveil. C'est une erreur d'hygiène !

Chacun a sa petite routine le matin au réveil. Et on le sait, pour commencer la journée du bon pied, cette routine peut être essentielle. Boire un verre d'eau, se faire couler un café, faire une séance de sport, sauter directement dans la douche... Mais attention, toutes les habitudes ne sont pas bonnes !

Faire son lit le matin en se levant est une habitude ancrée chez de nombreuses personnes. Ce geste est souvent perçu comme le premier accomplissement de la journée, symbole d'organisation et de discipline. Cela semble être une habitude hygiénique, mais en réalité, personne ne le recommande, et il est même conseillé de faire exactement le contraire. Cette pratique pourrait être loin d'être bénéfique pour notre hygiène.

L'une des principales raisons pour lesquelles les experts déconseillent de faire votre lit immédiatement après le réveil est liée aux acariens. Ces minuscules créatures microscopiques, invisibles à l'œil nu, se développent dans des environnements chauds et humides, comme celui d'un lit après une nuit de sommeil. En effet, durant la nuit, nous perdons naturellement de la sueur et de la chaleur corporelle, ce qui crée un environnement parfait pour ces acariens. Selon des études scientifiques, un lit peut abriter jusqu'à 1,5 million d'acariens. Faire son lit trop rapidement le matin enferme cette chaleur et cette humidité sous les draps, permettant aux acariens de proliférer encore plus facilement.

Les acariens ne posent pas de problème pour tout le monde, mais ils sont connus pour aggraver les allergies et les problèmes respiratoires, comme l'asthme. L'accumulation de leurs excréments peut entraîner des symptômes comme des éternuements, des démangeaisons ou même des troubles respiratoires plus graves.

Voici la bonne routine à adopter. Au lieu de faire votre lit immédiatement en vous levant, tirez les draps et la couette vers l'arrière et laissez-les ouverts pour permettre à l'air de circuler. Laissez le lit aérer pendant 30 minutes en semaine et quelques heures le week-end par exemple.

En ouvrant les fenêtres et en laissant la pièce ventiler, c'est encore plus efficace, et vous améliorez la qualité de l'air dans la chambre. Ensuite, faites votre lit comme d'habitude. Cette aération permet de réduire l'humidité emprisonnée dans les tissus et, par conséquent, de rendre le lit moins hospitalier pour les acariens.

Ce simple geste d'aération n'est pas seulement bénéfique pour lutter contre les acariens, mais il permet également d'évacuer les mauvaises odeurs qui peuvent s'accumuler pendant la nuit. Une question d'habitude, mais aussi de santé !