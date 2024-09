Au programme TV : Brad Pitt est en roue libre dans ce blockbuster déjanté et irrésistible

Ce dimanche au programme TV, découvrez cette comédie d'action explosive avec un Brad Pitt au meilleur de sa forme.

Cela avait été la surprise cinéma de l'été 2022, apportant un vent de fraicheur dans les salles de cinéma. Après avoir rassemblé 1,5 million de spectateurs en France et engrangé 346 millions de dollars à travers le monde, cette comédie d'action portée par Brad Pitt est enfin diffusée à la télévision, en clair, ce week-end.

Réalisé par l'ex-cascadeur David Leitch (The Fall Guy), l'intrigue suit un tueur à gage en pleine crise existentielle qui accepte une mission en apparence toute simple : récupérer une mystérieuse valise dans le Shinkansen, le train à grande vitesse qui relie Tokyo à Kyoto, et descendre à l'arrêt suivant. Mais il va rapidement découvrir que d'autres tueurs ultra-violents ont eux aussi des missions à accomplir durant ce voyage, et rien ne va se passer comme prévu pour personne. La question désormais : lequel s'en sortira vivant et arrivera jusqu'en gare de Kyoto ? Ce film, c'est Bullet Train.

© Scott Garfield © 2022 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. AND TSG ENTERTAINMENT II LLC. ALL RIGHTS RESERVED

Brad Pitt y incarne avec une désinvolture dont il a le secret un tueur à gages en pleine crise existentielle. Un personnage hilarant, face à Aaron Taylor-Johnson, qui prouve dans ce film qu'il possède toutes les qualités pour être un excellent James Bond. Des rumeurs circulent d'ailleurs comme quoi il aurait été choisi pour incarner le prochain 007, mais rien n'est encore confirmé. Ils sont également rejoints par Joey King (The Kissing Booth), Brian Tyree Henry (Atlanta, Les Eternels), Andrew Koji (Warrior), Michael Shannon (Man of Steel) ou Sandra Bullock (La proposition, Bird Box).

Au moment de sa sortie le 3 août 2022, la presse française avait été relativement séduite par Bullet Train, le film récoltant la note presse de 3,2/5 sur Allociné. Le Parisien évoque un divertissement "décoiffant entre humour et violence" quand Les Inrocks saluent un "jouissif Grand Huit en huis clos". Le public est davantage conquis puisque cette comédie d'action à très grande vitesse récolte la note de 3,9/5 sur l'agrégateur de critiques français. Bullet Train est à découvrir au programme TV ce dimanche 15 septembre. Il est diffusé sur TF1 à partir de 21h10.