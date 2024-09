Donald Trump a voulu empêcher la sortie de ce film sur sa vie : ce biopic sur l'ex-président s'annonce explosif

Alors qu'il se présente à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump doit faire face à la sortie d'un biopic sur sa vie, qu'il est loin d'avoir approuvé.

Le timing est minutieusement choisi, mais cela n'arrangera probablement pas les plans de Donald Trump. Un film biographique sur la jeunesse de l'homme politique américain, présenté au Festival de Cannes en mai dernier, va sortir au cinéma, à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle américaine, au cours de laquelle il affrontera Kamala Harris. Ce long-métrage qui a fait parler de lui à Cannes a été accusé de "diffamation purement malveillante qui ne devrait pas voir la lumière du jour et ne mérite même pas une sortie dans la rangée des poubelles d'un vidéo club en faillite" par les équipes de campagne de Trump. "Il mérite seulement de brûler dans une benne à ordures".

Réalisé par le cinéaste danois Ali Abbasi, The Apprentice raconte les premières années de la carrière de Donald Trump (incarné par l'acteur de chez Marvel Sebastian Stan), et notamment son ascension grâce à sa relation avec l'avocat américain Roy Cohn (Jeremy Stong, vu dans Succession). Certaines scènes ont déjà fait polémique et montrent le candidat à la succession de Joe Biden sous un jour très négatif.

Parmi les séquences qui ont fait réagir, citons des scènes où Trump fait de la chirurgie esthétique et pire, une où on le voit plaquer au sol sa première femme, Ivana Trump, avant de la violer. Ces séquences ont fait réagir Donald Trump et ses conseils, accusant The Apprentice de montrer des scènes fictives.

"C'est une pure fiction ordurière qui sensationnalise des mensonges qui ont été depuis longtemps discrédités", avait déclaré le porte-parole de la campagne de Trump en mai dernier. La scène du viol serait en effet une retranscription fictive d'une attaque présumée, décrite par son ex-épouse au cours de leur procédure de divorce en 1990. Alors qu'elle dénonçait un viol, elle s'est depuis rétractée.

En réaction, les avocats de Donald Trump ont envoyé une lettre de mise en demeure aux producteurs de The Apprentice pour empêcher sa sortie au cinéma aux Etats-Unis et ont menacé de porter plainte. Cela a semble-t-il été un échec, puisque le New York Times annonçait en août dernier que le film sortirait bel et bien aux Etats-Unis le 11 octobre, soit moins d'un mois avant l'élection présidentielle américaine. En France, le film sera quoi qu'il en soit visible dès le 9 octobre.