Ce film réalisé par un cinéaste aux 5 Oscars sort au cinéma, et c'est un désastre monumental

Cet immense réalisateur, acclamé par la critique et le public, sort son nouveau film, mais ce n'est malheureusement pas une réussite.

Deux Palmes d'or, 5 Oscars... Francis Ford Coppola a acquis une stature au sein d'Hollywood depuis ses débuts dans les années 1960, au point que certains le considèrent comme l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Ceci grâce à des productions acclamées, de la trilogie du Parrain à Apocalypse Now, en passant par Conversation secrète. Son dernier film, qui sort cette semaine en salles, est logiquement très attendu.

Megalopolis est une fable qui fait une parabole de l'Empire romain pour raconter la décadence de l'Amérique. Dans la ville fictive de New-Rome, deux visions s'opposent : celle idéaliste et ambitieuse d'un architecte brillant qui veut faire de la vie un temple écolo, et celle d'un maire corrompu réfractaire au changement. Au milieu, la fille du maire, qui aime l'architecte, essaie de concilier les vues de chacun.

Francis Ford Coppola aux côtés de Art Carney après la victoire du Parrain 2 aux Oscars en 1975. © AP/SIPA (publiée le 20/09/2024)

Nous avons vu Megalopolis lors de son avant-première mondiale au Festival de Cannes, le 16 mai dernier. Et si le film a divisé entre les ultra-conquis et les ultra-déçus, force est de constater que nous nous positionnons dans cette seconde catégorie. La faute à une exécution totalement ratée, servie par une mise en scène boursoufflée (malgré quelques fulgurances et bonnes idées) et une écriture lourde et pompeuse sur les dérives de l'Amérique corrompue, qui ne raconte finalement pas grand chose de neuf. Préparez-vous à entendre du latin, à vous voir déclamer du Shakespeare, ou à écouter des citations de Marc-Aurèle, sans vraiment y déceler le moindre intérêt.

Pour un film qui veut parler de l'avenir, tout y est déjà vieux, de la vision archaïque des femmes, à l'opposition des deux camps très manichéenne et donc sans nuance (l'artiste idéaliste qui porte en lui l'avenir de la civilisation face aux riches corrompus qui freinent le progrès de l'autre). La myriade d'acteurs (Adam Driver, Shia LaBeouf, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza...), qui laissait promettre une oeuvre monumentale, ne suffit pas à éviter le désastre, puisqu'aucun ne semble réellement jouer dans le même film.

Si la critique française s'est montrée très critique sur Megalopolis, les Américains ont été plus indulgents avec Francis Ford Coppola et se sont laissés séduire par ce projet à 120 millions de dollars, auto-financé par le réalisateur. Parmi les critiques positives, certains louent la vision du cinéaste ou son ambition visuelle. Au tour du public de trancher, puisque le film sort ce mercredi 25 septembre en France.