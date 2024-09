Si vous avez aimé Monstres et Dahmer, vous allez adorer cette série angoissante de Netflix en deux saisons

Si vous aimez les thrillers angoissants comme la série mettant en scène Jeffrey Dahmer et Lyle et Erik Menéndez, vous allez frissonner devant cette série Netflix qui plonge dans la psychologie de criminels.

Les séries dans la veine des true crimes sont addictives pour de bonnes raisons : racontant de véritables faits divers souvent sordides, elles réussissent à satisfaire notre curiosité et nous effrayer en nous confrontant à l'horreur de la psyché humaine. Ce n'est ainsi pas une surprise que des séries comme Monstres, dont la première saison était centrée sur Jeffrey Dahmer (aussi appelée Dahmer) et la seconde s'intéresse à Lyle et Erik Menéndez, sont des succès.

Si vous êtes friands de ce genre de thriller poisseux et que vous attendez la saison 3 de Monstres, Netflix regorge de séries pour vous faire patienter. L'une d'entre elles, composées de seulement deux saisons, a été produite par un cinéaste acclamé et a été saluée par la critique. Elle est disponible sur la plateforme de streaming si vous avez déjà fini les deux saisons de Monstres et que vous cherchez autre chose à vous mettre sous la dent.

© Patrick Harbron/Netflix

A la différence de la série centrée sur Dahmer et les frères Menéndez, Mindhunter se positionne du point de vue des policiers. Produite par David Fincher et Charlize Theron, la série se déroule en 1977, juste avant que la psychologie criminelle ne soit étudiée et que le profilage existe au sein du FBI. Deux agents et une psychologue s'entretiennent avec plusieurs tueurs en série à travers les Etats-Unis pour tenter de cerner leurs personnalités et faire avancer la recherche en sciences comportementales et criminologie. Avec un but, résoudre davantage d'affaires criminelles.

Au casting de Mindhunter, Jonathan Groff (Hamilton, Glee) et Holt McCallany (Fight Club, Alien 3) forment le trio d'enquêteurs avec Anna Torv (Fringe, The Last of Us). Au cours des deux saisons poisseuses et angoissantes, mais également extrêmement précises dans leur écriture, les abonnés de Netflix vont pouvoir découvrir des criminels biens réels : Edmund Kemper (accusé de dix meurtres), Dennis Rader (le tueur BTK), mais également Charles Manson (celui de la fameuse secte criminelle), Richard Speck ou encore Elmer Vayne Henley Jr.

Si les deux saisons ont été saluées par la critique et que le public réclame régulièrement une suite sur les réseaux sociaux, David Fincher a confirmé qu'il n'y aurait pas de saison 3. Ce n'est toutefois pas une raison pour ne pas se plonger dans son ambiance angoissante et son écriture ciselée, puisque les 19 épisodes de Mindhunter sont toujours disponibles sur Netflix.