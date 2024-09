La meilleure série pour ados fête ses 20 ans, mais trop de gens l'ont sous-estimée

Cette série souffle ses 20 bougies en 2024. Elle reste pourtant très moderne et actuelle, et beaucoup de gens sont passés à côté de cette pépite.

Vous ne savez pas quoi regarder ce soir ? Et si vous replongiez dans un classique du petit écran américain ? Cette semaine, une série a fêté ses 20 ans d'existence. Si elle a l'apparence d'une série pour adolescents classique et a pu être sous-estimé à ce titre, elle a pourtant abordé des thématiques très actuelles et modernes, se montrant très en avance sur son temps. C'est une pépite à revisiter en streaming.

Le 22 septembre, Veronica Mars a fêté ses 20 ans. Cette série policière pour ados est devenue culte pour son noyau de fans, et à raison : créée par Rob Thomas, elle raconte les histoires d'une lycéenne particulièrement intelligente et courageuse mais ostracisée, qui oeuvre comme détective privée auprès de ses camarades de classe. Avec, dans la première saison, un objectif clair : découvrir qui a tué sa meilleure amie, et pourquoi. Pourtant, son propre père, ancien shérif reconverti en détective privé, a échoué à résoudre l'affaire.

© REX FEATURES/SIPA

Composée de quatre saisons et un film (le long-métrage et la quatrième saison sont sortis plusieurs années après l'annulation de la série en 2007), Veronica Mars a également un casting cinq étoiles et a révélé de nombreux talents aujourd'hui incontournables de la télévision et du cinéma. En tête, Kristen Bell dans le rôle principal, qui a depuis joué dans The Good Place ou a fait la voix d'Anna dans la version originale de La Reine des Neiges. Les autres rôles principaux sont incarnés par Jason Dohring, Teddy Dunn, Enrico Colantoni ou Percy Daggs III. De nombreux cameos égrainent également la série.

Diffusée dès 2004, Veronica Mars est distrayante grâce à ses nombreuses enquêtes, mais elle est bien plus que ce qu'un "teen drama" classique. De nombreuses thématiques actuelles sont abordées avec finesse, comme la question du consentement, des violences sexistes et sexuelles, la place de la femme dans la société, les inégalités de classe mais également la question des traumatismes psychologiques et émotionnels ou encore la famille monoparentale avec un père célibataire.

Si vous souhaitez vous plonger dans les aventures de Veronica, sachez que les trois saisons sont disponibles en streaming sur Prime Video. Le film et la saison 4 sont disponibles en VOD.