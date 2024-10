C'est l'une des séries les plus réconfortantes de Netflix, elle revient enfin pour une suite

Cette série douce et réconfortante est idéale à binge-watcher pendant l'automne : elle revient cette semaine sur Netflix pour une nouvelle saison.

Alors que l'automne s'installe et que les températures sont en train de doucement descendre, vous avez probablement besoin d'une bonne série doudou devant laquelle il est possible de se lover dans un plaid et d'oublier ses tracas de la journée. Ne cherchez plus, Netflix met en ligne cette semaine la nouvelle saison de l'une de ces séries. Douce et réconfortante, c'est l'un des programmes à ne pas manquer cette semaine.

Adaptée du roman graphique britannique du même nom, créé par Alice Oseman, Heartstopper est une série diffusée sur Netflix depuis 2022. Ce drame romantique suit deux adolescents, Charlie et Nick, qui se rencontrent au sein d'une "grammar school" anglaise. L'un est un artiste introverti, ouvertement homosexuel, l'autre un rugbyman populaire de l'école que tout le monde (lui compris) suppose hétéro. D'abord amis, les deux lycéens se rapprochent, entraînant Nick à s'interroger sur son orientation sexuelle. Autour d'eux, gravitent d'autres adolescents en proie à leurs propres questionnements amoureux ou identitaires.

© Samuel Dore / Netflix (publiée le 30/09/2024)

Heartstopper est la série réconfortante par excellence : bienveillante et tolérante, elle dessine de manière sensible et émouvante des personnages attachants, sans oublier de peindre avec délicatesse les premiers émois amoureux de l'adolescences auxquels chacun peut s'identifier. D'apparence légère sur sa forme (une teen romance qui empreinte aux codes des comics dont elle est inspirée), elle ne manque toutefois pas d'aborder des sujets très profonds avec justesse, comme le harcèlement, les troubles de l'alimentation, le coming out et l'acceptation de soi. Autant de sujets développés avec sérieux dans la série.

Au casting, le public a pu découvrir Joe Locke (Agatha All Along) et Kit Connor (Rocketman) qui forment le couple principal, face à William Gao (du groupe Wasia Project) ou Yasmin Finney (Doctor Who). Mais des visages plus connus font également des apparitions tout au long de la série, comme Olivia Colman (Broadchurch, The Crown, La favorite...), Thibault de Montalembert (Dix pour cent), Hayley Atwell (Captain America), ou Jonathan Bailey (La chronique des Bridgerton).

Actuellement composée de seize épisodes (deux saisons) qui se binge-watchent très facilement en un week-end, Heartstopper voit sa la troisième saison sortir sur Netflix le 3 octobre 2024.