Ce thriller espagnol est l'un des plus attendus de l'année sur Netflix, il sort enfin et devrait cartonner

La suite de l'un des films les plus populaires de Netflix ces dernières années sort enfin sur la plateforme de streaming, et elle a toutes les chances d'être également un carton.

Il est souvent difficile d'estimer à l'avance quel programme de Netflix sera un succès ou non. Mais l'un des temps forts de la semaine sur la plateforme de streaming sera sans nulle doute l'arrivée de ce nouveau film, suite d'un gros succès de l'année 2020 en France. Ce thriller espagnol reste à ce jour le cinquième film non-anglophone le plus vu de la plateforme de streaming, avec 82 millions de vues enregistrées. Le second épisode sort dans quelques jours, et a toutes les chances d'être également un carton.

En 2020, La plateforme avait créé la surprise sur Netflix. Réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia, ce thriller espagnol qui flirte avec l'horreur et la science-fiction plongé les abonnés dans une prison verticale, la fosse, où les prisonniers sont répartis chaque mois par deux sur des centaines de niveaux.

Chaque jour, des plats succulents sont déposés sur une plateforme qui descend à chaque niveaux, les derniers disposant uniquement des restes avec le moins de nourriture possible. Seuls ceux en haut peuvent survivre, quand les niveaux inférieurs sont condamnés à mourir de faim, se dévorer entre eux ou à se tuer de désespoir.

Très conceptuel, La plateforme avait suscité la curiosité des abonnés, beaucoup disant ne pas avoir bien compris le scénario et surtout sa fin assez énigmatique, qui avait forcé Netflix à publier une vidéo expliquant les différentes interprétations que l'on pouvait faire de ce thriller, le film étant notamment une métaphore des différentes classes sociales.

Ce premier épisode de La plateforme avait remporté plusieurs prix, notamment le prix du public de la section Midnight Madness du Festival de Toronto en 2019, ou le Goya 2020 des meilleurs effets spéciaux. Logiquement, et face au succès du film sur la plateforme de streaming, Netflix a commandé un second film. L'intrigue y est toujours très énigmatique, puisque celui-ci suit un nouveau résident qui lutte contre le système d'alimentation cruel mis en place dans la prison. La plateforme 2 est mis en ligne le 4 octobre 2024 sur Netflix.