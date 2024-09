L'éclipse solaire du "Cercle de Feu" va bientôt embraser le ciel, voici quand et comment la voir

Une éclipse solaire en forme d'anneau de feu sera visible dans le ciel mercredi 2 octobre prochain.

Après l'éclipse solaire du mois d'avril dernier qui avait offert un spectacle rare aux habitants d'Amérique du Nord, c'est au tour du sud du continent d'assister à un évènement tout aussi remarquable : une éclipse annulaire. Cette dernière se produira ce mercredi 2 octobre 2024 et fera apparaître un cercle de feu dans le ciel de plusieurs pays. Même si ce phénomène ne sera pas visible directement depuis la France, il sera retransmis en direct sur différents lives internet, permettant aux habitants du monde entier de profiter de ce moment unique.

Les éclipses annulaires sont un type d'éclipse solaire un peu particulier qui se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil mais qui reste suffisamment éloignée de nous pour ne pas cacher intégralement le disque solaire. Le diamètre visible de la Lune est alors plus petit que celui du Soleil et laisse apparaître un anneau lumineux tout autour d'elle. Ce phénomène durera plusieurs minutes et ne plongera pas les spectateurs dans le noir comme ce fut le cas lors de l'éclipse totale du 8 avril dernier aux États-Unis.

Le mercredi 2 octobre 2024, on devrait assister à une éclipse solaire annulaire similaire à celle qui s'était produite en octobre 2023 aux États-Unis © Bob Strong/UPI//SIPA (publiée le 27/09/2024)

L'éclipse annulaire débutera mercredi à 17h42 et se terminera à 23h46 (heure française). Au moment de son maximum, à 20h44, le Soleil sera presque totalement caché par la Lune, laissant seulement 7% de la surface de son disque apparaître autour de cette dernière sous la forme d'un cercle de feu. Si les conditions météorologiques le permettent et que les nuages ne viennent pas gâcher la fête, cet anneau sera alors visible durant 7 minutes et 25 secondes avant que la Lune ne poursuive son éternelle course autour de la Terre.

Pour en profiter, il faudra se trouver dans des régions bien précises du globe telles que le sud du Chili et de l'Argentine ou encore dans certaines zones de l'océan Pacifique comme la célèbre île de Pâques. À proximité de ces endroits, les spectateurs assisteront à une éclipse partielle au cours de laquelle la Lune semblera grignoter le Soleil. Depuis la France, inutile de lever les yeux vers le ciel, le seul moyen de profiter du spectacle sera de se connecter aux livestreams proposés par les différentes chaînes YouTube comme Time And Date ou la NASA. Ils proposeront un traitement en direct pour profiter des meilleures images de l'éclipse. Pour les chanceux qui seront sur place, pas question d'observer le Soleil à l'œil nu ! Les lunettes de protection seront de rigueur pour éviter d'abîmer la fragile rétine de nos yeux. Pour ceux qui suivront l'évènement à distance, seule une bonne connexion internet sera nécessaire !