"L'une des très grandes œuvres de l'année" : cette série en 7 heures par un réalisateur oscarisé est l'événement de la semaine

Une nouvelle série sur fond de thriller psychologique portée par un casting 5 étoiles est à découvrir en semaine en streaming. Elle a fait réagir les critiques qui l'ont découvert en avance.

Cela fait quelques années déjà que les séries télévisées intéressent les réalisateurs et acteurs initialement connus pour leurs œuvres cinématographiques. Cette semaine, un programme qui réunit de grands noms du septième art (dont beaucoup sont d'ailleurs oscarisés) fait ses débuts en streaming. Ecrite et réalisée par Alfonso Cuaron (Gravity, Roma, Harry Potter 3...), Disclaimer est l'adaptation du roman Révélée, écrit par Renée Knight.

Elle suit la personnalité de Catherine Ravenscroft, une célèbre journaliste reconnue et respectée, qui reçoit un jour dans sa boîte aux lettres un mystérieux roman manuscrit. En le lisant, elle découvre qu'elle en est l'héroïne, et que cet ouvrage retrace l'ensemble de sa vie, même son secret le mieux gardé.

Mystères, secrets et critiques des puissants semblent donc au programme de cette série très attendue cette année. Et pour l'occasion, il fallait réunir un casting d'exception. C'est Cate Blanchett (Le Seigneur des Anneaux, Aviator, Carol...) qui a été choisie pour incarner la protagoniste de Disclaimer. Elle y donne la réplique à Kevin Kline (Un poisson nommé Wanda), Sacha Baron Cohen (Borat), Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog), Louis Partridge (Enola Holmes), ou encore Lesley Manville (The Crown).

Cate Blanchett et Sacha Baron Cohen dans "Disclaimer". © Apple TV+

Si la critique anglophone n'est pas exactement unanime, Disclaimer a tout de même été largement reconnue pour ses nombreuses qualités. C'est principalement sa narration sous forme de puzzle qui semble primer et maintenir en haleine le spectateur. Sur le réseau social X, le présentateur de l'émission "Cercle Séries" sur Canal+, Renan Cros, a salué "l'une des très grandes œuvres de l'année".

Pour Deadline, il s'agit d'une série "déchirante, belle et solidement traditionnelle", quand The Times loue sa "narration exceptionnelle sur la dynamique familiale et la jalousie sexuelle". A l'inverse, The Hollywood Reporter ne s'est pas laissé convaincre par "le tour de passe-passe narratif", jugeant "le récit en lui-même trop superficiel", un avis partagé par Le Telegraph.

Disclaimer est une série de sept épisodes, d'une durée de 45 minutes chacun environ. Deux épisodes sont mis en ligne ce 11 octobre, avant que la suite ne soit diffusée chaque vendredi à un rythme hebdomadaire jusqu'au 15 novembre. La série est diffusée exclusivement sur la plateforme de streaming Apple TV+, également accessible aux abonnés de MyCanal.