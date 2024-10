Presque tout le monde range son huile d'olive à cet endroit - c'est le pire selon les experts

Si vous conservez mal votre huile d'olive, vous risquez de perdre non seulement sa saveur délicate, mais aussi ses bienfaits pour la santé. Voici l'erreur à éviter que l'on fait tous.

L'huile d'olive est un incontournable dans notre cuisine ! Un véritable trésor pour nos plats et nos papilles, mais pas que. Même si elle doit être consommée avec modération, l'huile d'olive, en particulier l'huile d'olive extra vierge, est réputée pour ses nombreux bienfaits pour la santé. Ce n'est donc pas pour rien qu'elle occupe une place de choix dans nos armoires ! Cependant, saviez-vous que la manière dont vous stockez votre huile d'olive peut grandement affecter sa qualité, ses bienfaits et son goût ? La plupart d'entre nous la range à un endroit spécifique plutôt pratique au quotidien. Mais selon les experts, c'est pourtant une grosse erreur à éviter.

La majorité des gens conservent leur huile d'olive près des plaques de cuisson ou sur le plan de travail, souvent dans une bouteille en verre transparente, celle achetée au supermarché. Bien que cela semble pratique pour l'avoir toujours à portée de main quand on cuisine, c'est en réalité l'un des pires endroits pour la conserver. Selon les experts, la lumière, la chaleur et l'air sont les ennemis principaux de l'huile d'olive. Ces facteurs accélèrent son oxydation, ce qui la fait rancir plus rapidement, altérant ainsi ses bienfaits nutritionnels et sa saveur.

Lorsque l'huile d'olive est exposée à des températures élevées, elle commence à se dégrader. L'idéal est de conserver l'huile dans un endroit frais, à une température entre 12 et 18 degrés Celsius. Une exposition prolongée à la chaleur, comme celle dégagée par une cuisinière, peut entraîner une perte des polyphénols, des composés antioxydants qui font la renommée de l'huile d'olive pour ses bienfaits sur la santé. Une autre erreur est aussi pointée par les experts, elle concerne cette fois le contenant.

L'autre erreur courante est ainsi de stocker l'huile d'olive dans une bouteille en verre transparent. Or, la lumière est un autre facteur qui accélère l'oxydation de l'huile, surtout les rayons UV qui dégradent rapidement sa composition chimique. C'est pourquoi il est préférable d'opter pour une bouteille en verre opaque ou en métal, capable de bloquer la lumière, et de ranger la bouteille à l'abri de toute source lumineuse directe, comme celle d'une fenêtre.

L'air est également un problème majeur lorsqu'il s'agit de la conservation de l'huile d'olive. Une fois la bouteille ouverte, l'huile entre en contact avec l'oxygène, qui amorce un processus d'oxydation. Même si vous ne le voyez pas immédiatement, cette réaction chimique diminue la qualité de l'huile et altère son goût avec le temps. Pour minimiser cet effet, il est recommandé de bien refermer la bouteille après chaque utilisation et d'éviter de stocker l'huile dans des récipients trop grands si vous ne les consommez pas rapidement.

Pour maximiser la durée de vie et la qualité de votre huile d'olive, conservez-la dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière, comme un placard ou un garde-manger.