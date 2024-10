Cette mini-série en 4 épisodes sur les attentats du 13 novembre va captiver les spectateurs

Une nouvelle série française qui a pour toile de fond les attentats du 13 novembre 2015, et particulièrement ceux du Bataclan, est à ne surtout pas rater cette semaine en streaming.

Plusieurs années après l'horreur, les attentats du 13 novembre continuent d'inspirer des fictions télévisées ou cinématographiques. Après les films Novembre, Revoir Paris ou Un an une nuit en 2022, une mini-série en 4 épisodes seulement revient sur les événements traumatisants des attentats. Et s'inspire principalement d'une histoire parallèle qui a beaucoup fait parler : celle de la mythomane du Bataclan, condamnée en 2018 à quatre ans et demi de prison ferme.

Réalisée par Just Philippot (La Nuée, Acide), la série Une amie dévouée s'inspire du livre-enquête d'Alexandre Kauffmann. Il suit l'histoire de Christelle, une fan des Eagles of Death Metal parisienne qui n'était miraculeusement pas au Bataclan le 13 novembre 2015. Elle décide toutefois de rentrer en contact avec des victimes et se fait passer pour l'une d'entre eux, jusqu'à devenir un élément moteur dans la création d'une association dédiée... Jusqu'à ce que ses mensonges la rattrapent.

Laure Calamy incarne une femme inspirée de "la mythomane du Bataclan" © Rémy Grandroques-2023

C'est l'actrice Laure Calamy, césarisée pour Antoinette dans les Cévennes et remarquée dans Dix pour cent, qui a été choisie pour incarner la protagoniste d'Une amie dévouée. Elle joue face à Arie Worthalter (césarisé pour Le procès Goldman) et Alexis Manenti (Les Misérables).

Ce thriller psychologique s'impose déjà comme un programme immanquable de l'automne, qui va captiver les spectateurs. Première salue une série "implacable" qui "s'intéresse en profondeur à la psychologique" du rôle-titre, "impeccablement campé par une subtile Laure Calamy". Le Parisien salue un "thriller psychologique intense et subtil toujours sur le fil" de son côté, quand Le Figaro juge qu'il s'agit "d'un drame des attentats de Paris présenté sous son angle peut-être le plus gênant". A raison, puisqu'avant sa diffusion, le programme inquiète les vrais rescapés des attentats, inquiets que les vraies victimes, elles, tombent dans l'oubli et qu'on remette en lumière une femme qui a menti à tout le monde.

Une amie dévouée est composée de quatre épisodes seulement, d'une durée d'une heure environ, dont le premier est diffusé ce vendredi 11 octobre. Le reste sera diffusé chaque vendredi à raison d'un épisode par semaine jusqu'au 1er novembre 2024. Ils seront mis en ligne sur la plateforme de streaming par abonnement Max, également accessible à certains des abonnés de MyCanal.