Pour la première fois depuis près de 20 ans, un film d'horreur est interdit aux moins de 18 ans : certains ont fait des malaises en le voyant

Depuis la sortie de SAW III en 2006, aucun film d'horreur n'avait été interdit aux moins de 18 ans en France. Jusqu'à ce film gore, en salles ce mercredi.

A quelques semaines d'Halloween, l'horreur s'empare des salles de cinéma. Et si certains aiment ressentir des sensations fortes devant des longs-métrages d'épouvantes, d'autres pourraient réfléchir à deux fois avant de découvrir le film d'horreur gore qui débarque cette semaine au cinéma. Car cela faisait longtemps qu'un film aussi graphique n'était pas sorti dans les salles obscures françaises.

En effet, cela fait depuis la sortie de SAW III en 2006 qu'aucun film d'horreur n'avait été interdit aux moins de 18 ans en France, jusqu'à maintenant. Généralement, l'interdiction ne touche pas les plus de 16 ans, et seuls des films aux contenus érotiques explicites pouvaient être interdit aux mineurs suite à une décision de la commission de classification des œuvres cinématographiques. Il aura donc fallu 18 ans pour qu'un film horrifique subisse le même sort : Terrifier 3.

© Capture d'écran bande-annonce - Cineverse

Troisième film d'une trilogie gore, Terrifier 3 suit les massacres d'Art, un clown tueur et sadique, qui commet des meurtres violents pendant la période de Noël et traque une ancienne victime. Ce film d'horreur s'annonce ainsi très graphique et sanguinolent, dans la lignée du second opus pour lequel des personnes ont été pris de vertiges et de malaises aux Etats-Unis (interdit aux moins de 16 ans avec un avertissement en France, il n'avait fait "que" 70 000 entrées). Ce troisième film est allé encore plus loin dans l'horreur : plusieurs spectateurs sont sortis de la salle lors d'une avant-première au Royaume-Uni vendredi, l'une d'entre elle se serait même évanouie.

Si l'interdiction aux moins de 18 ans est assez exceptionnelle en France pour un film d'horreur, elle déplait fortement aux distributeurs Shadowz Film, ESC éditions et Factoris Films, qui déplorent que ce choix "inattendu va gravement suivre à la sortie du film" pour un "film d'auteur s'inscrivant dans la plus pure tradition du genre dit slasher à la violence parfaitement grand-guignolesque et irréaliste". Si la classification ne vous a pas fait peur et que vous êtes curieux de découvrir ce long-métrage sachez que le film est visible à partir du 9 octobre, à condition d'être majeur donc.