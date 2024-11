Un troisième Oscar pour Denzel Washington ? Le film n'est pas encore sorti, mais sa victoire est déjà annoncée

Avant même la sortie de son prochain film, Denzel Washington figure comme l'un des favoris pour la prochaine cérémonie des Oscars.

Il fait partie des plus grands acteurs de sa génération. Depuis ses débuts dans Coriolanus en 1979, Denzel Washington s'est imposé comme un comédien incontournable de sa génération, à la fois grâce à des rôles forts (Malcolm X, Philadelphia,Training Day, Glory, American Gangster...) que pour ses engagements, notamment contre le racisme anti-noir.

Denzel Washington a été couronné de deux Oscars au cours de sa carrière : celui du Meilleur acteur pour Training Day et celui du Meilleur acteur dans un second rôle pour Glory. Au total, il a été nommé 8 fois pour remporter une prestigieuse statuette. Alors qu'on le retrouvera très bientôt au cinéma, des observateurs lui prédisent déjà une neuvième nomination dans la catégorie second rôle, en mars prochain.

Denzel Washington dans "Gladiator II" © 2024 Par. Pics.

C'est dans Gladiator II de Ridley Scott que l'on retrouvera bientôt Denzel Washington. Et à en croire les premiers journalistes qui ont pu voir le péplum porté par Paul Mescal et Pedro Pasal, l'acteur, qui va fêter ses 70 ans en décembre, y tient une place de choix. Denzel Washington incarnerait en effet Macrinus, un homme d'affaires et un riche marchand d'armes qui possède une écurie de gladiateurs.

Sur les réseaux sociaux, les premiers observateurs qui ont pu découvrir le film lui prédisent déjà un troisième Oscar grâce à ce rôle : "Denzel Washington s'éclate dans l'un de ses rôles les plus mortels à ce jour", note Clayton Davis de Variety. "Denzel Washington vole la vedette au reste du casting pourtant génial de Gladiator II", note de son côté le journaliste Don Kaye. Pour le journaliste Landon Johnson, Denzel Washington donne une performance "électrique" dans le film.

Pour la presse donc, la nomination (voire la victoire) de Denzel Washington semble désormais actée, mais c'est aux votants de l'Académie de trancher. Les nommés de chaque catégories seront connus le 17 janvier 2025, tandis que la 97e cérémonie aura lieu deux mois plus tard, le 2 mars 2025. En attendant, le public français pourra découvrir Gladiator II en salles obscures le 13 novembre.