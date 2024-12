La santé de Samuel le Bihan a vacillé lors du tournage de ce film pour France 2

Dans "Seul", téléfilm événement de France 2, Samuel Le Bihan s'est glissé dans la peau d'un navigateur au destin hors norme.

Cet article a été publié initialement le 4 novembre 2024. Nous le republions dans le cadre de notre Best-of de l'année dans la rubrique Télévision.

Seul est un téléfilm de France 2, qui a été proposé le lundi 4 novembre 2024. Porté par Samuel Le Bihan, le biopic d'1h40 est basé sur l'histoire vraie du navigateur Yves Parlier, engagé dans le Vendée Globe en 2000. Au moment où ce marin chevronné se lance dans la course à la voile en solitaire autour du monde, il réalise alors le rêve d'une vie. Mais celui-ci va pourtant virer au cauchemar quand Parlier cassera son mât en pleine mer. Commencera alors pour lui un incroyable combat pour terminer la course mythique malgré tout, grâce à une détermination sans faille.

Seul, réalisé par Pierre Isoard, offre à Samuel Le Bihan l'un des rôles les plus intenses de sa carrière. Loin des paysages d'Alex Hugo dans les Alpes, l'acteur s'est investi corps et âme dans le personnage d'Yves Parlier et s'est fondu dans l'immensité, mais aussi l'hostilité de l'océan. Un décor de tournage "réel", faute de budget, qui l'a poussé dans ses retranchements, comme il l'a confié lors de la présentation du film au dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo et à plusieurs médias.

Pendant près d'un mois et demi, d'avril à mai 2023, l'acteur a enchaîné les scènes éprouvantes, filmées principalement en Bretagne et Pays de la Loire, au plus près de l'océan. Un défi pour celui qui dit avoir été plusieurs fois dans "un état second" pendant le tournage. "C'était très fatiguant !", a révélé Samuel Le Bihan à Télé Loisirs. "D'abord, j'ai perdu 10 kilos pour le rôle, et j'étais dans un état de fatigue extrême qui nourrissait le personnage. J'étais tellement investi dans le jeu que je n'étais plus que ça."

Samuel Le Bihan a aussi indiqué dans les médias avoir regardé les autres manger pendant qu'il devait se "contenter de trois fois rien", pour mieux interpréter un Parlier qui s'est lui-même privé de nourriture pendant des semaines. En plus d'un sentiment d'isolement ("parce que je ne pouvais pas par exemple aller boire une bière avec l'équipe"), il précise dans le journal L'Equipe, avoir ingéré "1000 calories par jour" à l'époque, ce qui est "très peu".

Si l'acteur, fils d'une Normande et d'un Breton, a appris la voile avec son père pêcheur, il avoue aussi dans Télé7Jours avoir eu le mal de mer et même avoir passé une journée entière à vomir. "Ca n'a été que des épreuves", conclue-t-il. "Si vous voulez avoir un maximum de problèmes, allez faire un film en mer ! Comme on n'avait pas les moyens de tourner en studio, on n'a fait qu'avec le réel. On a eu trop chaud, trop froid... On s'adaptait à la météo, mais on était épuisés".

Cette immersion totale n'a pas été sans conséquence. "Au régime, vous avez tout le temps faim, vous êtes fatigué [...]. Il m'a fallu plusieurs semaines pour m'en remettre. J'étais épuisé moralement, physiquement", assure encore Samuel Le Bihan. Preuve supplémentaire de son investissement dans Seul, il apparaît métamorphosé dans le téléfilm de France 2. Barbe hirsute et visage émacié, stigmates de cet effort intense, l'acteur semble comme habité par son personnage, qui fait écho à celui d'Alex Hugo. Tout aussi libre, solitaire et surtout déterminé.