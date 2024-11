Cette saga fantastique est définitivement enterrée après trois films, elle n'aura jamais de fin

Cette franchise de trois films devait initialement avoir une suite. Mais il en sera finalement autrement.

Après avoir rapporté plus de 1,8 milliard de dollars, cette saga fantastique n'aura vraisemblablement pas de suite. Pourtant, les créateurs avaient dans l'idée de poursuivre l'intrigue sur cinq films et les spectateurs s'étaient laissé séduire par le premier épisode. Mais après l'échec du troisième épisode (407 millions de dollars à travers le monde), Les Animaux fantastiques semble bel et bien enterré. Ce prequel d'Harry Potter, qui mettait en scène Eddie Redmayne dans le rôle d'un magizoologiste (spécialiste des créatures magiques) dans le New-York des années 1920, n'aura pas de suite.

Si les critiques n'étaient pas positives, la franchise a surtout essuyé beaucoup de polémiques qui ont détourné les spectateurs des salle de cinéma. D'abord, l'autrice J.K. Rowling est tombée en disgrâce à cause de ses sorties transphobes régulières dans les médias. Certains fans ont ainsi décidé de se détacher des différentes productions en lien avec la saga pour ne pas lui apporter de soutien financier.

© LILO/SIPA

Mais ce n'est pas la seule à faire controverse. Après avoir perdu son procès en diffamation contre le Sun à Londres, tabloïd qui l'accusait d'être un "mari violent", Johnny Depp (Grindelwald, le protagoniste principal, à la fin du premier film et dans le deuxième épisode) a été écarté de la franchise et remplacé dans le dernier film par le danois Mads Mikkelsen. Et peu de temps avant la sortie du troisième épisode, Ezra Miller (Croyance Bellebosse) a été mis en cause dans plusieurs affaires, notamment pour agressions, cambriolages, corruption de mineur ou conduite en état d'ivresse.

De quoi enterrer définitivement la franchise ? Il semblerait bien, si l'on en croit l'acteur principal, Eddie Redmayne. Au micro du site Comicbook, l'acteur britannique oscarisé "pense qu'on a probablement vu la dernière apparition de Norbert Dragonneau. Je sais, c'est une réponse très franche, mais oui, c'est ce que je crois aujourd'hui. En tout cas, c'est tout ce que je sais." S'il précise que l'avenir de la saga reste bien évidemment entre les mains de Warner Bros et de J.K. Rowling, "pour autant que je sache, c'est fini".

Cette réflexion semble effectivement s'inscrire dans la dernière stratégie de Warner Bros, qui a décidé de tout miser sur un reboot d'Harry Potter en série sur Max, plutôt que de développer l'univers de la saga à coup de spin-offs et de prequels/sequels. La série, dont chaque saison adaptera un tome écrit par J.K. Rowling, ne devrait pas sortir avant l'année 2026.