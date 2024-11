Les fans des Bridgerton vont adorer cette série allemande en 12 épisodes qui revient sur Netflix

De nouveaux épisodes de cette série sont mis en ligne sur Netflix cette semaine. Elle a toutes les qualités pour plaire aux fans des Bridgerton ou de drames historiques.

Vous aimez Les Bridgerton et vous êtes en manque d'une série qui modernise l'histoire avec un soupçon de romance ? Netflix regorge de programmes pour les amateurs du genre. Cette semaine, la plateforme de streaming met à disposition les nouveaux épisodes d'une série allemande qui possède tous les ingrédients pour séduire les amateurs d'idylles princières, avec un contexte historique marqué.

Créée par Katharina Eyssen et Lena Stahl, L'Impératrice retrace, comme son nom l'indique, la vie d'Elisabeth de Wittelsbach. Plus connue sous le surnom de "Sissi", cette duchesse bavaroise de 15 ans tombe amoureuse du fiancé de sa sœur, qui n'est autre que l'empereur François-Joseph. Lorsqu'elle l'épouse, elle déménage à Vienne et découvre la complexité du monde politique et les intrigues fomentées par sa belle-mère et son beau-frère.

Au casting de L'impératrice, c'est la comédienne Devrim Lingnau qui incarne le premier rôle. Elle donne la réplique à Philip Froissant (Black Island), Melika Foroutan (Old People, Tribes of Europa), Johannes Nussbaum, Elisa Schlott (L'agent infiltré, Nos années miraculeuses) ou encore Jördis Triebel (Le Bonheur d'Emma).

Sortie il y a deux ans, L'impératrice peut plaire aux abonnés de Netflix qui ont apprécié Les Bridgerton et qui cherchent une série d'époque, avec des décors majestueux, de beaux costumes, et des intrigues royales. Même si elle n'a pas grand chose à voir, cette nouvelle version de la vie d'Elisabeth d'Autriche pourrait aussi attirer la curiosité des fans de la saga sortie au cinéma à partir de 1955, avec Romy Schneider dans le rôle principal. A condition évidemment de ne pas être trop regardant sur les us et coutumes de l'époque, puisqu'il s'agit bien évidemment d'une version romancée de la vie de Sissi qui s'interroge sur les rapports de classe.

La saison 2 de L'impératrice, qui comportera six épisodes, est disponible sur Netflix à partir du jeudi 22 novembre 2024. Les six épisodes de la première saison sont déjà accessibles aux abonnés de la plateforme de streaming qui souhaiteraient rattraper la série avant la sortie de la suite.