Devant Le Parrain, ce drame bouleversant est l'un des films préférés des spectateurs

Devant des classiques incontestables du septième art, ce drame trône en tête des meilleurs films de la plus grosse base de données de cinéma mondiale.

Certains films connaissent un succès éphémère, certains seulement critique, quand d'autres réussissent à s'installer comme des classiques pour les spectateurs pendant un certain temps. Si l'on se fie au classement de l'Internet Movie Data Base (IMDB), plus grande base de données mondiale, spécialisée dans le cinéma et la télévision, le meilleur film de tous les temps est sorti il y a 30 ans et reste encore aujourd'hui à la première place du classement. Devant des longs-métrages cultissimes, comme Le Parrain, The Dark Knight ou 12 hommes en colère.

Réalisé par le scénariste Frank Darabont, ce drame est l'adaptation d'un roman court de Stephen King. On y suit le banquier Andy Dufresne, condamné à la perpétuité pour le meurtre de son épouse et de son amant, bien qu'il clame son innocence. Si les débuts en cellule sont difficiles, il va tenter d'améliorer les conditions des autres détenus et de leur redonner espoir dans leur quotidien.

Vous aurez peut-être reconnu le scénario des Evadés, classé n°1 des meilleurs films de tous les temps sur IMDB avec la note utilisateur de 9,3/0. Il figure à la 6e place des meilleurs films de tous les temps selon les utilisateurs d'Allociné. A sa sortie en 1994, Télérama saluait un "thriller ingénieux et captivant" porté par des acteurs "épatants", quand Le Figaro louait "une oeuvre ambitieuse". Les médias spécialisés Positif ou Les Cahiers du cinéma se sont montrés plus mesurés.

Mais si c'est aujourd'hui un film culte, ce drame carcéral porté par Tim Robbins et Morgan Freeman a été un échec au box-office à sa sortie, souffrant notamment de la concurrence de Pulp fiction ou Forrest Gump sortis la même année. Mais avec le temps et à l'occasion de multiples rediffusions télévisées et de sa sortie en DVD, il s'est forgé une solide réputation, figurant d'ailleurs aussi dans la liste des 100 meilleurs films de l'American Film Institute.

D'ailleurs, Les Evadés a été nommé pour sept Oscars en 1995, notamment dans les catégories Meilleur film et Meilleur acteur, sans pour autant remporter la moindre récompense américaine. Il a toutefois été qualifié de meilleur film étranger à plusieurs reprises cette même année, à l'occasion de plusieurs remises de prix au Japon ou ailleurs.

Si vous n'avez pas encore vu Les évadés, ce n'est pas trop tard pour le rattraper : ce drame carcéral est disponible sur la plateforme de streaming par abonnement Max, également accessible via myCanal ou le Pass Warner sur Amazon Prime Video.