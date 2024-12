"Un authentique bijou" : l'une des meilleures séries romantiques de tous les temps est à voir gratuitement en streaming

En à peine 10 épisodes, ce drame romantique s'est imposé comme l'une des meilleures séries des années 2020. Il est enfin possible de la voir en streaming légal sans payer.

Ce n'est pas tous les jours que l'on peut rattraper des programmes phares sans avoir à débourser un seul centime. Donc lorsque c'est une série acclamée, on aurait tort de s'en priver. Il est désormais possible de rattraper les 10 épisodes de ce drame romantique, adaptation d'un best-seller littéraire, qui a été un véritable succès critique à sa sortie, avant de propulser ses deux acteurs au rang de superstars mondiales.

Normal People est l'adaptation du roman du même nom écrit par l'irlandaise Sally Rooney. On y suit, sur plusieurs années, la relation compliquée entre Connell et Marianne. Le premier est un lycéen populaire mais dont la mère connait des difficultés financières, la seconde est détestée de ses camarades, mais plus riche. Tout semble les séparer, mais ils débutent une relation fusionnelle et se comprennent comme personne. Une fois à l'université, leur relation change alors que Marianne s'y épanouit et que Connell a du mal à s'intégrer.

© EP Normal People Limited MMXIX

Avec intelligence, subtilité, et beaucoup d'émotion, Normal People dépeint la complexité des rapports amoureux modernes lorsque la pression sociale, mais également les traumatismes et les insécurités, entrent en jeu. La notion de consentement et de respect est également au cœur de cette relation. On est donc loin des habituelles séries adolescentes dont nous ont habitué les productions américaines !

Notée 4,7/5 par la presse sur Allociné, Normal People est décrite comme "un authentique bijou" par Télérama, et louée par sa réalisation millimétrée, ses dialogues d'une incroyable justesse, ses performance sincère des interprètes" par Le Parisien. Elle a également connu des records d'audience lors de sa diffusion sur la BBC en 2020, et reste une série louée par le public.

Normal People a surtout révélé deux acteurs britanniques devenus incontournables pour leur génération. D'abord, Paul Mescal y trouve ici son premier grand rôle qui lui a ouvert les portes d'Hollywood. Après avoir été nommé aux Oscars pour Aftersun, il est désormais le fils de Maximus dans Gladiator II. Face à lui, Daisy Edgar Jones, tête d'affiche du nouveau Twisters, de Fresh, Sur ordre de Dieu ou Là où chantent les écrevisses, est également bouleversante.

En France, Normal People est désormais disponible en intégralité depuis le 2 décembre 2024 sans avoir à payer ! Les dix épisodes sont tous sur la plateforme de streaming M6+, accessible à condition de s'inscrire gratuitement au site.