Ce film a ridiculisé Gladiator 2 : c'est la sortie cinéma à ne pas manquer cette semaine

La bataille fait rage dans les salles de cinéma en cette fin d'année 2024. Cette semaine, il est possible de voir ce film fantastique qui fait un carton aux Etats-Unis et bien mieux de Gladiator 2.

Les internautes s'amusent parfois à créer des compétitions entre des films radicalement différents qui sortent à la même date. Après "Barbenheimer" (le duel entre Barbie et Oppenheimer en 2023), un autre affrontement fait rage dans les salles de cinéma américaines. S'il est déjà sorti depuis plusieurs semaines en France, Gladiator II a affronté un autre blockbuster au box-office us pour sa sortie américaine, le 22 novembre.

Aux Etats-Unis, la suite du peplum réalisé par Ridley Scott a réalisé un démarrage correct, avec 55 millions de dollars engendrés pour son premier week-end d'exploitation. Mais il n'arrive qu'à la seconde position du classement, se faisant battre à plate couture par cet autre poids lourd de la culture populaire américaine. Avec 114 millions de dollars engrangés en deux jours seulement, c'était le vainqueur du box-office us à sa sortie.

Depuis, Wicked a engrangé plus de 263 millions de dollars rien qu'aux Etats-Unis, quand Gladiator II en est à 111,2 millions de dollars outre-Atlantique. Si Vaiana 2 fait également un raz-de-marée, la question est désormais de savoir si le public français, qui découvre la comédie musicale cette semaine, creusera davantage l'écart ou non.

Prequel du Magicien d'Oz, Wicked a réalisé le meilleur démarrage pour l'adaptation d'une comédie musicale. Ce qui n'est pas étonnant lorsqu'on sait que l'oeuvre dont elle est l'adaptation est un véritable phénomène à Broadway. Depuis 2003, c'est la cinquième comédie musicale la plus jouée, puisqu'elle a dépassé le milliard de dollars de bénéfices à Broadway en 2016. Elle raconte l'histoire la relation des sorcières Elphaba et Glinda, de leur amitié à leur rivalité, bien avant l'excursion de Dorothy au Pays d'Oz.

Le film est la première partie de l'histoire de Wicked. Elle est réalisé par Jon Chu, qui a signé In the Heights et Crazy Rich Asians. Au casting, Cynthia Erivo (Harriet) incarne celle qui deviendra la Méchante Sorcière de l'Ouest, tandis que Ariana Grande incarne celle qui sera ensuite connue comme la Bonne sorcière du Sud, face à Jonathan Bailey (Bridgerton), Michelle Yeoh (Everything, Everywhere all at Once) et Jeff Goldblum (Jurassic Park).

La première partie de Wicked sort en France ce mercredi 4 décembre, quelques semaines après sa sortie tonitruante américaine. Si la comédie musicale est moins connue en France, cela reste l'un des blockbusters attendus de cette fin d'année. La seconde partie sortira en 2025.