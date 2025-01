Après Double Piège, cette nouvelle série policière adaptée d'Harlan Coben va tenir en haleine les abonnés de Netflix

Après le succès de Double Piège l'an dernier, une nouvelle série policière adaptée d'Harlan Coben lance l'année 2025 sur Netflix.

Sortie au début de l'année 2024, la mini-série Double Piège, adaptation du roman d'Harlan Coben, avait connu un gros succès sur Netflix, avec près de 100 millions de vues. Pour 2025, la plateforme de streaming prend la même recette et remet le couvert en proposant une nouvelle adaptation en quelques épisodes d'un autre livre de l'auteur américain.

Publié en 2014, le roman Tu me manques suit une policière de New-York célibataire, qui décide de s'inscrire sur un site de rencontre. Elle tombe alors sur le profil de Jeff (qui devient Josh dans la série), son premier amour, qui l'a quittée sans un mot après le meurtre de son père 18 ans plus tôt. Le doute s'installe alors, qui est-il vraiment ? En parallèle, un adolescent vient lui faire des révélations troublantes, qui vont totalement bouleverser ses certitudes et venir bousculer son passé.

© Vishal Sharma/Netflix © 2024

La question est désormais de savoir si l'adaptation en série de Tu me manques sera fidèle aux romans (les noms de certains personnages change par exemple), et surtout si elle va connaître le même succès que Double piège avant elle. Pour cela, Netflix n'hésite pas à mobiliser des acteurs déjà connus des abonnés, comme Richard Armitage et Adeel Akhtar qui étaient déjà dans Double Piège. Ils sont rejoints par Rosalind Eleazar (Slow Horses) et Ashley Walters (Top Boy) dans les rôles principaux.

Tu me manques s'inscrit donc comme ces programmes à suspense, en seulement 5 épisodes donc, que l'on peut binge-watcher facilement après les fêtes de fin d'année et surtout pour se remettre de la soirée du Nouvel An. C'est en effet à partir de ce 1er janvier 2025 que la série, qui se regarde en seulement 5 heures, est mise en ligne sur la plateforme de streaming. Il est également possible de binge-watcher d'autres adaptations d'Harlan Coben, comme Dans les bois, Sans un mot ou encore Ne t'éloigne pas.