"Un triomphe absolu" : cette série d'espionnage prend tout le monde par surprise et devient n°1 sur Netflix

Cette mini-série qui se déroule durant les fêtes de fin d'année a pris la tête du top des programmes les plus vus sur la plateforme de streaming ces derniers jours.

Le top des programmes les plus vus de Netflix évolue au gré des nouvelles sorties de la plateforme de streaming. Alors que le thriller conspirationniste The Madness a passé plusieurs jour en tête du classement, une nouvelle série a pris sa place depuis sa sortie, le 5 décembre, et trône désormais à la première place dans plusieurs pays, dont la France. Acclamée sur les réseaux sociaux et les sites d'agrégateurs d'avis, cette mini-série d'espionnage s'impose comme l'incontournable de ce début d'année.

Helen est une épouse et mère au foyer dévouée qui cache un secret : elle est surtout une espionne qui transmet depuis dix ans les secrets de son mari, un homme politique, à la mystérieuse organisation pour laquelle elle travaille. Mais lorsque son amant est victime de la pègre londonienne en pleines fêtes de fin d'année, ses employeurs envoient un vieil ami pour la protéger. Ensemble, ils s'embarquent dans une enquête qui va mettre à jour une vaste conspiration ainsi qu'une crise géopolitique imminente. Ce thriller d'espionnage britannique s'intitule Black Doves.

Black Doves réunit des visages très connus du cinéma britannique au sein de son casting. L'héroïne de la série est incarnée par Keira Knightley qu'on ne présente plus (son CV compte, entre autres, Pirates des Caraïbes, Orgueil et Préjugés, Love Actually...), Ben Whishaw (Le parfum, la voix originale de Paddington, Skyfall...), Sarah Lancashire (Happy Valley, Last Tango in Halifax), Andrew Koji (Warrior, Bullet Train, Peaky Blinders...), ou encore Andrew Buchan (Broadchurch, The Crown, Industry...). Rien que ça !

Si les six épisodes de Black Doves ont suscité la curiosité des abonnés de Netflix, ils les ont également séduits ! La série décroche la note de 7,2/10 sur IMDB, et des commentaires élogieux sur les réseaux sociaux. Qualifiée de "ridiculeusement divertissant" par l'un d'entre eux, qui salue le duo formé par Keira Knightley et Ben Wishaw, le programme est considéré comme "très amusant et addictif" par un autre. Le tout alors que Netflix ne l'a pas promu, "comme si cela n'allait pas devenir un triomphe absolu".

La presse française s'est également laissée cueillir : Le Point Pop salue le "pari réussi" d'une série "saisissante, haletante". Pour Télérama, Black Doves est "la nouvelle preuve éclatante du savoir-faire british", quand Le Monde déplore tout de même le manque de cohérence de la série, mais salue une série "qui ne se refuse aucun plaisir". Les six épisodes sont à découvrir sur Netflix, à condition de bénéficier d'un abonnement.