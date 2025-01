Guillaume Canet dans un rôle à contre-emploi : c'est la promesse du nouveau thriller français disponible sur Netflix

Un nouveau film avec Guillaume Canet sort sur Netflix cette semaine. Vu l'intrigue et le casting, il a toutes les chances de susciter la curiosité des abonnés.

On connaissait Guillaume Canet dans le registre de la comédie, du drame, mais aussi dans celui des films policiers et des thrillers. Préparez-vous, désormais, à découvrir l'acteur de 51 ans dans un film d'action ! Cette semaine, la plateforme de streaming Netflix met en ligne un nouveau long-métrage du genre qui met en scène le comédien français dans le rôle d'un ancien agent du GIGN. Et, à en croire, les premières images publiées avant sa mise en ligne, cela promet de décoiffer.

Ad Vitam est le dernier film du réalisateur Rodolphe Lauga. Le cinéaste a déjà travaillé comme scénariste aux côtés de Guillaume Canet sur Rock 'n' Roll avant de réaliser la comédie La source. Dans Ad Vitam, le protagoniste est un ancien membre du GIGN, rattrapé par son passé après avoir échappé à une tentative de meurtre. Il doit désormais retrouver son épouse, kidnappée par un groupe d'hommes armés, ce qui le plongera au cœur d'une affaire d'Etat qui le dépasse.

Au casting, Guillaume Canet donne la réplique à des visages connus du septième art français, comme les comédiens césarisés Zita Hanrot (Plan coeur, La vie scolaire) et Alexis Manenti (Les Misérables), mais aussi Stéphane Caillard (Flo, Furie), Nassim Lyes (Sous la Seine, Nouveaux riches) et Johan Heldenbergh (Alabama Monroe, Les Pires).

Ad Vitam rejoint ainsi la liste des films d'action français qui connaissent un certain succès sur la plateforme de streaming Netflix. Par le passé, les abonnés de Netflix ont massivement regardé Sous la Seine (deuxième film non-anglophone le plus vu du site) qui cumule 102,3 millions de vues, Aka (septième du même classement, établi par Netflix) et ses 60,9 millions de vues. Le salaire de la peur, Voleuses ou Balle perdue sont d'autres longs-métrages francophones appréciés des fans du genre et qui ont connu une certaine popularité.

Fort de cet historique, il y a donc fort à parier qu'Ad Vitam suscitera, au minimum, la curiosité des abonnés de la plateforme de streaming et se hisse au moins au moins quelques jours dans le classement des films les plus vus du moment sur le site. Le film d'action est à visionner sur Netflix à partir du 10 janvier.