On attend le retour de cette série avec impatience : elle va faire un carton sur Netflix en 2025

De nombreux programmes vont rythmer l'année 2025 sur les plateformes de streaming. Mais voici la série qu'il ne faudra surtout pas rater cette année sur Netflix.

Une année se termine, une nouvelle débute. Et 2025 s'annonce d'ores et déjà remplie de rendez-vous immanquables pour les abonnés des plateformes de streaming : sur Max, il sera possible de découvrir la nouvelle saison de The Last of us et White Lotus qui sont attendues avec impatience, quand Disney+ va gâter son public avec la suite d'Andor, de Percy Jackson ou une floppée de séries Marvel. Sur Prime Video, c'est une nouvelle saison de Culte centrée sur les 2Be3 ou le retour de Coeurs Noirs qui promet de susciter la curiosité.

Et sur Netflix ? De nombreux événements attendent les abonnés de la plateforme de streaming. Mais il y a une série qui va probablement provoquer un raz-de-marée sur les audiences à son retour. Et à raison : il s'agit de la conclusion tant attendue de l'un des programmes les plus populaires depuis la création de la plateforme de streaming et qui a eu un véritable impact sur la pop culture ces dernières années (140,7 millions de vues pour sa saison 4, se classant à la 2e place des séries anglophones les plus vues de la plateforme).

© Courtesy of Netflix © 2022

En 2025, les abonnés de Netflix vont pouvoir découvrir la fin de Stranger Things. La saison 5 devait terminer son (très long) tournage en 2024, après une longue attente en raison de grèves successives et du travail colossal que demande un tel programme. Dans cette suite qui se déroule en 1987 (un an après la saison 4), Eleven et ses amis vont devoir affronter le Monde à l'envers pour la dernière fois, alors que celui-ci est définitivement arrivé à Hawkins.

L'intrigue précise de la saison 5 de Stranger Things n'est pas encore connue, mais s'il en fallait encore la preuve, elle sera très probablement riche en retournements de situation et en émotion. L'acteur David Harbour, inoubliable Jim Hopper, dévoilait en octobre dernier que les acteurs "pleuraient sans s'arrêter" à la lecture du dernier épisode. "Nous sommes 10 ans plus tard, nous examinons cette idée [de la fin de l'enfance] et c'est tellement bien fait, et c'est si beau... C'est un épisode génial, c'est une saison géniale. Vous allez l'adorer."

Il faudra encore s'armer d'un peu de patience avant de découvrir la conclusion de Stranger Things. La dernière saison, composée de 8 épisodes, est certes programmée pour 2025, mais la date précise n'est pas encore connue. Ce qui est certain cependant, c'est qu'il faudra se rendre sur Netflix pour faire ses adieux à la bande de Hawkins. Vous pouvez déjà préparer vos mouchoirs.