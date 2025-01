Zendaya et Tom Holland vont bientôt se marier, ce détail vient le prouver

Les deux superstars qui se sont rencontrées sur le plateau de "Spider-Man : Homecoming" seraient fiancés, a-t-on appris par TMZ ce lundi 6 janvier.

Depuis (au moins) 2021, Tom Holland et Zendaya semblent filer le parfait amour. Les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage de Spider-Man : Homecoming en 2017, où il incarne Peter Parker et elle, MJ. Mais le couple reste très privé sur leur relation, partageant très peu d'infos sur l'avancée de leur romance. Mais selon les informations de TMZ, les comédiens âgés de 28 ans se seraient fiancés.

C'était "une demande très romantique et intime", annonce le tabloïd américain ce lundi 6 janvier 2025. Tom Holland aurait fait sa demande à l'actrice de Dune pendant les fêtes de Noël. "La famille n'était pas là, c'était juste un moment doux entre Tom et Zendaya", précise le magazine. Mais avant ça, la rumeur de fiançailles avait déjà jailli sur les réseaux sociaux grâce à un détail qui n'a pas échappé aux internautes.

Zendaya portait une bague à son annulaire gauche aux Golden Globes 2025. © Jordan Strauss/AP/SIPA (publiée le 07/01/2025)

Lors de la cérémonie des Golden Globes, le 5 janvier 2025, Zendaya a fait une nouvelle fois sensation sur le tapis rouge. L'actrice toujours très glamour était nommée pour le prix de la Meilleure actrice dans une comédie ou un film musical pour son rôle dans Challengers. Mais ce n'est pas la course pour la récompense qui a suscité l'intérêt de ses fans (la comédienne s'est inclinée face à Demi Moore, gagnante pour The Substance), mais plutôt la bague sertie de diamant qu'elle portait alors à son annulaire gauche.

La pierre précieuse a enflammé les réseaux sociaux ce dimanche, et à raison. Rappelons toutefois que si TMZ a confirmé les fiançailles de Tom Holland et Zendaya, le couple n'a pas pas pris la parole pour confirmer... ni démentir ! Et la date de leur mariage n'est pas non plus connue. Comme à leur habitude, ils vivent leur idylle loin des médias.