Au programme TV : l'un des plus gros succès au cinéma de 2024 va tenir en haleine les téléspectateurs

Cette semaine, il est possible de voir à la télévision l'adaptation d'un grand roman, qui a également été l'un des gros succès de l'année passée au box-office.

En 2024, les Français ont fait leur grand retour au cinéma. Les salles n'ont pas désempli avec le succès inattendu d'Un p'tit truc en plus, le raz-de-marée de Vaiana 2 ou le phénomène L'amour ouf. Mais un autre film s'est illustré lors de cette année faste. Car ils étaient plus de 9 millions à se rendre dans les salles de cinéma l'an dernier pour découvrir un long-métrage français ambitieux, salué à la fois par la critique et le public. Si vous ne faites pas partie de ces spectateurs, pas de panique : il est possible de voir le second plus gros succès au box-office de 2024 à la télévision cette semaine.

Cette adaptation d'un grand classique de la littérature française était très attendue par le public, qui a répondu massivement présent. Au programme : une revanche épique, des acteurs adorés qui font sensation, des décors et des costumes d'époque qui font rêver... Le comte de Monte-Cristo version 2024 (réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, à qui l'on doit Le Prénom) réunissait tous les ingrédients pour être un succès.

Dans le détail, cette 39e adaptation du roman d'Alexandre Dumas suit l'intrigue originale à la lettre : elle raconte comment le jeune marin Edmond Dantès attise les jalousies par ses succès professionnels et privés. Il est alors victime d'une conspiration et se voit accuser à tort de trahison. Il passe alors plusieurs années en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Une fois évadé, il devient le mystérieux comte de Monte-Cristo et prépare méticuleusement sa vengeance contre ceux qui lui ont fait du tort... au risque de perdre son âme et sa morale en chemin.

Cette nouvelle adaptation, superproduction portée par Pierre Niney, Bastien Bouillon, Laurent Laffite et Anaïs Desmoustiers, se distingue par sa fidélité à l'oeuvre originale, sans oublier l'ambition visuelle et narrative indispensable pour délivrer une grande fresque épique. Sur Allociné, la presse (3,6/5) et surtout le public (4,5/5) sont conquis.

Après une première diffusion sur Canal+ le vendredi 3 décembre, la chaîne cryptée remet le couvert ce week-end. Le comte de Monte-Cristo est proposé ce dimanche 12 décembre à partir de 21h10. Et si vous êtes abonnés, vous pouvez déjà visionner l'adaptation d'Alexandre Dumas en streaming sur MyCanal.