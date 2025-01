Tournages suspendus, cérémonies reportées... Hollywood à l'arrêt à cause des feux à Los Angeles

Les départs de feux impressionnants qui ravagent la région de Los Angeles depuis le 7 janvier ont forcé la suspension de plusieurs tournages et événements.

Depuis le 7 janvier, d'importants incendies dévastent la région de Los Angeles. Comme le reste des habitants, de nombreuses stars ont été forcées d'évacuer ou on perdu leurs maisons, comme Billy Cristal ou Paris Hilton. En conséquences, l'industrie cinématographique et télévisée américaine est mise à l'arrêt.

Plusieurs tournages de séries ont été mis à l'arrêt le temps que l'incendie cesse, a fait savoir l'organisme en charge de la gestion des tournages de Los Angeles dans un communiqué. Des permis de tournage ont été retirés dans les zones touchées (Altadena, La Crescenta, Pasadena...), mais aussi dans celles dont la qualité de l'air est dégradée. C'est le cas de celui de la saison 2 de la série issue de la franchise de jeux vidéo Fallout sur Prime Video, interrompue jusqu'au 10 janvier.

D'autres séries en font aussi els frais. Les tournages des séries Hacks, Loot, Suits : LA et Happy's Place sont à l'arrêt chez Universal, tout comme ceux de NCIS, NCIS : Origins, The Neighborhood ou After Midnight chez CBS. De son côté, CBS a mis en pause les tournages de Doctor Odyssey et Grey's Anatomy. Du côté de Warner Bros, ce sont Abbott Elementary, All-American et The Pitt qui sont arrêtés le temps de l'incendie.

Des avant-premières ont aussi été annulées, tout comme d'autres événements traditionnels du début d'année à Hollywood. C'est le cas des Critics Choice Awards (prévu le 12 janvier, la cérémonie a été reportée au 26 janvier) ou de l'annonce des nominations aux Oscars. Prévue initialement le 17 janvier, elle aura finalement lieu deux jours plus tard, le 19 janvier.