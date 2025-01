La manière dont ce film de guerre a été filmé change tout : il ne vous reste que quelques jours pour le voir sur Netflix

Bientôt supprimé de la plateforme de streaming, ce film de guerre avait impressionné les spectateurs à sa sortie grâce à un choix de mise en scène très radical.

Plonger dans l'horreur de la guerre, comme si vous y étiez. Impossible ? Ce film sorti en France le 15 janvier 2020 au cinéma l'a pourtant fait. Il a "suffi" d'un choix de mise en scène très fort et très compliqué à réaliser sur le plan technique, pour y parvenir et offrir une expérience saisissante aux spectateurs. Ce qui lui a permis de remporter le Golden Globe du meilleur film dramatique et de la Meilleure réalisation l'année de sa sortie.

Si vous souhaitez découvrir cette prouesse de cinéma, ne tardez pas : actuellement disponible sur Netflix, ce film de guerre sera bientôt supprimé de la plateforme de streaming, qui fait régulièrement du tri dans son catalogue pour laisser la place aux nouveautés, ou lorsque les droits d'exploitation arrivent à expiration.

Réalisé par Sam Mendes, à qui l'on devait déjà American Beauty et Skyfall, le film de guerre, baptisé sobrement 1917, suit la mission de deux jeunes soldats britanniques, pendant la Première Guerre mondiale. En une journée, ils doivent infiltrer les lignes ennemies et apporter un message au deuxième bataillon pour empêcher la mort de 1600 hommes.

Pour donner à cette course contre-la-montre un suspense supplémentaire, Sam Mendes a fait un choix radical : celui d'utiliser la technique du "faux plan-séquence". A l'écran, on a l'impression qu'il n'y a aucun plan de coupe et que le spectateur regarde un plan qui ne s'arrête jamais, comme si la caméra suivait était en temps réel ces deux soldats. En réalité, 1917 n'est pas composé d'un unique plan-séquence, mais plusieurs plans, dont les coupures, invisibles à l'œil nu, ont été masquées grâce à des techniques et de ficelles de montages. Cette technique présente toutefois des défis lors du tournage (notamment au niveau de la lumière ou du son).

Au total, 40 à 50 scènes ont été tournées, estimait le réalisateur dans les colonnes de Première. Et si vous êtes cinéphile, le "faux plan séquence" est peut-être un procédé dont vous êtes déjà familier : Alfred Hitchcock l'avait déjà employé dans La corde, tout comme Alejandro González Iñárritu dans Birdman.

Si vous souhaitez découvrir 1917, ne tardez pas trop : le long-métrage porté par George MacKay, Mark Strong et Benedict Cumberbatch quitte Netflix à partir du 31 janvier. Passé cette date, c'est sur les plateformes d'achat et de location, ou en DVD, qu'il sera possible de découvrir le film de guerre.