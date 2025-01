Ce chanteur devient... un singe : ce biopic fait un pari complètement fou qui va surprendre les spectateurs

Ce biopic en salles le 22 janvier fait un choix artistique déroutant en présentant un chanteur très connu du public sous les traits d'un chimpanzé.

Le biopic est un genre cinématographique qui suscite naturellement la curiosité des spectateurs : il permet souvent de découvrir la vie d'un artiste qu'on admire, ses démons, mais aussi ce qui a pu faire son succès. Ce mercredi 22 janvier, un film du genre met les bouchées doubles avec un choix artistique surprenant et risqué.

Raconter la vie d'un chanteur à succès, jusque-là, rien d'inattendu. Mais à la place du musicien en question, on ne retrouve pas un être humain incarné par un acteur grimé pour ressembler au plus près à celui qu'il interprète. Les spectateurs qui se rendront en salles découvriront... un singe.

Voilà l'ambition étonnante de Better Man : raconter la vie de Robbie Williams, ex-membre du groupe Take That et auteur des tubes Rock DJ, Angels, Feel,... en lui faisant prendre l'apparence d'un chimpanzé. C'est l'acteur Jonno Davies qui se cache sous les effets spéciaux. En interview, Robbie Williams lui-même justifie ce choix par le fait qu'il s'est toujours "vu comme quelqu'un de moins évolué". Et au réalisateur, Michael Gracey, de renchérir : "C'est comme ça qu'il se voit [...] c'est un film du point de vue de Rob".

Mais ce pari surprenant se révèle payant, puisque les critiques américaines se sont laissées totalement emportées par Better Man. Sur Rotten Tomatoes, le biopic récolte 88% d'avis positifs de la presse et 92% du public. Le Washington Post salue la manière dont le réalisateur "réinvente le biopic", quand Empire chante les louanges de "la plus grosse surprise cinématographique de l'année". Pour Entertainment Weekly, il s'agit même d'un film "magnifiquement émouvant et engageant".

En revanche, le public n'a pas répondu au rendez-vous aux Etats-Unis, où le biopic n'a pas rameuté les foules, avec seulement 580 000 dollars récoltés pour son premier jour d'exploitation. Le Huffington Post l'explique moins par la qualité du film, ou par l'étrange parti-pris artistique, que par la popularité de Robbie Williams aux Etats-Unis. Contrairement à l'Europe, le chanteur n'a jamais percé outre-Atlantique et le public américain n'est pas familier de son oeuvre. Mais les Français peuvent assouvir leur curiosité sur la vie de cet artiste à l'occasion de la sortie cinéma de Better Man, le 22 janvier 2025.