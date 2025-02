Après "Oppenheimer", Christopher Nolan va adapter une œuvre majeure de la littérature : ça s'annonce dément !

Intrigue, casting... Les premières informations sur la prochaine réalisation de Christopher Nolan fuitent.

The Dark Knight, Inception, Interstellar... Depuis 25 ans, Christopher Nolan s'est imposé comme un réalisateur majeur de sa génération et a signé de nombreux classiques du septième art. Avec Oppenheimer en 2023, le cinéaste a également obtenu la reconnaissance de ses pairs : son biopic du créateur de la bombe atomique lui a valu Oscars, Golden Globes, et de nombreux autres prix.

Autant dire que son prochain film est attendu avec impatience. Et les fans ne vont pas être déçus, puisque le réalisateur britannique s'attaque désormais à une oeuvre majeure de la littérature mondiale, servi par un casting cinq étoiles, qui promet déjà d'en mettre plein les yeux aux spectateurs.

Tom Holland tient le premier rôle du prochain film de Christopher Nolan. © Image Press Agency/Sipa USA/SIPA (publiée le 03/02/2025)

Comme son nom l'indique, L'Odyssée sera l'adaptation du poème en grec ancien d'Homère qui raconte le périlleux retour à Ithaque d'Ulysse après la guerre de Troie. Cette oeuvre est considérée à la fois comme une pièce maîtresse de la culture grecque antique, mais surtout comme un chef d'oeuvre intemporel de la littérature mondiale. Tout le monde connaît au moins un passage du voyage d'Ulysse, que ça soit sa confrontation avec les Cyclopes, les sirènes, la nymphe Calypso ou la magicienne Circée.

C'est donc un projet hautement audacieux auquel s'attaque encore Christopher Nolan. Et pour un film épique, il fallait un casting à la hauteur des ambitions. Le réalisateur a donc choisir de réunir de nombreux visages bien identifiés à Hollywood, dont certains ont déjà joué sous sa direction : Matt Damon (Oppenheimer), Tom Holland (Spider-Man : No Way Home), Zendaya (Dune, deuxième partie, Challengers), Anne Hathaway (Interstellar), Lupita Nyong'o (Twelve years a slave), Robert Pattinson (Tenet), Charlize Theron (Mad Max : Fury Road), Jon Bernthal (The Punisher), Benny Safdie (Good Time, Oppenheimer), John Leguizamo (John Wick), Elliot Page (Inception), Samantha Morton (Minority Report), Himesh Patel (Tenet, Yesterday), Bill Irwin (Interstellar) ont été annoncés au sein de la distribution.

L'Odyssée est donc un péplum très attendu des spectateurs qui promet de faire l'événement à sa sortie. Le tournage est prévu pour ce mois de février 2025, tandis que la sortie est pour l'heure annoncée aux Etats-Unis vers le 17 juillet 2026 (le 15 juillet en France). Les cinéphiles peuvent d'ores et déjà noter la date dans leur agenda.