Vous en avez assez de la Saint Valentin et de ses films romantiques ? Ce film culte sur Netflix est parfait pour vous

Marre des comédies romantiques typiques de la Saint-Valentin ? Ce film traite d'une histoire d'amour de manière très originale. C'est même un classique à voir sur Netflix.

Pour certains, la Saint-Valentin est le moment parfait pour se lover devant une bonne comédie romantique et rêver de romance. Pour d'autres, un peu plus blasés, cette journée est un calvaire... Heureusement le cinéma a pensé à tout ! Netflix propose actuellement dans son catalogue des romances classiques, mais aussi un film culte qui s'interroge sur ce qui fait les relations amoureuses. Et celui-ci débute par une rupture.

Les protagonistes de ce long-métrage, Joel et Clementine, se rencontrent le jour de la Saint-Valentin. Mais un beau jour, Joel apprend que Clementine l'a effacé définitivement de sa mémoire grâce à une nouvelle technologie. Souffrant terriblement, il décide d'en faire autant. Mais pour cela, il doit être inconscient et replonger dans ses souvenirs. Il revit alors sa romance avec Clémence à l'envers, et se souvient progressivement de ce qui a fait qu'il est tombé amoureux d'elle. Mais peut-il arrêter le processus avant que ce ne soit trop tard ?

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 06/02/2025)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind est un film réalisé par Michel Gondry, mettant en scène Jim Carrey (qui étonne alors en adoptant le registre dramatique) et Kate Winslet (toujours impeccable) dans le duo principal. Salué à sa sortie en 2004, ce drame a remporté l'Oscar du meilleur scénario original l'année suivante, ainsi que deux BAFTA.

Le long-métrage a été acclamé par la critique pour son inventivité visuelle poétique, mais également pour son écriture qui propose un bouleversant voyage dans les vestiges d'un amour perdu. En résulte une romance douce-amère, empreinte de nostalgie et subtile, qui change radicalement des habituelles comédies romantiques auxquelles le public est habitué pour la Saint-Valentin. Face à Carrey et Winslet, le public reconnaîtra également Mark Ruffalo, Elijah Wood, ou Kirsten Dunst.

Si vous n'avez pas encore vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pas de panique : le long-métrage est disponible en streaming, sur la plateforme Netflix. Si vous n'avez pas d'abonnement, vous pouvez découvrir la romance à l'achat et à la location sur plusieurs plateformes de VOD.