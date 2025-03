Bonne nouvelle pour les fans de James Bond : ce détail fondamental ne devrait pas être changé par Amazon

L'avenir de la franchise d'espionnage interroge depuis qu'elle est passée sous le contrôle créatif du studio Amazon MGM à la mi-février.

La franchise James Bond a connu un chamboulement le 20 février dernier. Les studios américains Amazon MGM avaient annoncé qu'ils reprennaient le "contrôle créatif" de la saga 007 après avoir conclu un accord avec Michael Wilson et Barbara Broccoli, producteurs historiques de la franchise cinématographique depuis GoldenEye en 19995. Cette annonce a provoqué beaucoup d'interrogations des fans sur l'avenir de l'espion au permis de tuer, dont les aventures pourraient potentiellement se décliner à travers des programmes exclusifs à la plateforme de streaming Prime Video.

Mais la priorité reste de trouver un nouvel interprète pour l'agent secret britannique. Car Daniel Craig a remballé le smoking de James Bond depuis quatre ans, avec la sortie de Mourir peut attendre en 2021. Mais que les fans se rassurent : si Amazon MGM prend le contrôle créatif de la franchise, certains fondamentaux restent. Le tabloïd The Daily Mail a fait savoir le 8 mars dernier que "l'espion ne changerait pas de sexe ni de nationalité", selon une note interne d'Amazon.

Il faut comprendre que le héros de Ian Fleming restera un homme issu du Commonwealth, et ne sera pas incarné par un acteur américain. Le nom du prochain James Bond n'est toujours pas connu. Aucun acteur n'a encore été officialisé par Amazon pour reprendre le smoking de 007.

Mais les noms de James Norton (Happy Valley, Grantchester), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass, Bullet Train) et Theo James (Divergente, The Gentlemen), Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher) ou Harris Dickinson (Babygirl) se murmurent de plus en plus au sein de la presse spécialisée et chez les bookmakers. Il faut désormais attendre avant de savoir s'il s'agit de pures spéculations, ou de pistes fondées.