Cette série comique a remporté tous les prix mais vous ne l'avez certainement pas encore vue : elle sort enfin sur Netflix

Acclamée par la critique, sacrée lors des cérémonies, cette série est pourtant peu connue en France. La première saison sort enfin sur Netflix.

Trois Golden Globes et neuf Emmy Awards en moins de quatre ans de diffusion... Cette série a été régulièrement sacrée aux cérémonies de remise de prix ces dernières années, que ça soit pour le prix de la Meilleure série comique ou de la Meilleure actrice. Et pourtant, il est fort probable que vous ne l'ayez pas encore vue ou que vous n'en ayez pas entendu parler si vous ne suivez pas l'actualité des séries. C'est bien normal, puisqu'elle était diffusée uniquement sur HBO Max aux Etats-Unis et sur Teva en France. Cette semaine, Netflix propose enfin à ses abonnés la première saison.

Créée par Lucia Aniello, la saga suit la relation professionnelle entre une humoriste légendaire et une jeune autrice de comédie. La première doit trouver comment réinventer ses numéros, la seconde doit se débarrasser de sa mauvaise réputation à Hollywood. Les deux femmes vont s'aider mutuellement et se lier d'amitié. Cette série d'HBO s'intitule Hacks.

© Photograph by Anne Marie Fox/HBO Max

Vous l'aurez compris, la série joue sur le principe du choc des générations tout en dévoilant les coulisses du monde du stand-up américain. Au casting, les téléspectateurs reconnaîtront Jean Smart dans le rôle de Deborah Vance. L'actrice vue dans Watchmen, 24 heures chrono, Fargo et Babylon, a été saluée pour son interprétation dans Hacks avec deux Emmy Awards et deux Golden Globes. Face à elle, le public français pourra découvrir Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins ou Rose Abdoo.

Hacks est une série largement acclamée par la critique. Elle obtient la note 99% avis positifs de la part de la presse sur Rotten Tomatoes, à peine plus que les 90% accordés par le public. Même son de cloche sur Metacritic, où elle décroche le score de 86/100 sur 71 critiques. En France aussi, Hacks a séduit la presse : Le Monde salue une comédie "fine et légère, tendre et sans cynisme", quand Télérama s'est laissé séduire par les "très belles scènes d'émotion" de la série.

Disponible sur Max aux Etats-Unis, Hacks était jusqu'alors visible sur les plateformes de VOD à l'achat ou à la location. Netflix met en ligne la première saison ce dimanche 20 avril 2025. Il faudra encore patienter avant de découvrir les suivantes en streaming en France.