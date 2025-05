Lion : un film bouleversant inspiré d'une histoire vraie

Au programme TV ce mercredi soir, redécouvrez ce long-métrage inspiré d'une folle histoire vraie qui a ému les spectateurs à sa sortie au cinéma en 2016.

Il n'est pas rare que la réalité dépasse la fiction. Et des histoires vraies incroyables donnent régulièrement lieu à un film ou une série particulièrement émouvants. C'est le cas de Lion, diffusé au programme TV ce mercredi 7 mai 2025. C'est sur Arte, à partir de 21 heures, qu'il faut se rendre pour visionner le long-métrage qui a ému et séduit les spectateurs à sa sortie, en 2016.

Lion retrace l'histoire folle de Saroo Brierley, adaptant ses mémoires intitulés Je voulais retrouver ma mère. Dans un village défavorisé d'Inde en 1985, le jeune Saroo, âgé de 5 ans, suit son frère à son travail et s'endort épuisé sur un banc de l'une des gares. A son réveil, son frère a disparu. Seul et désemparé, l'enfant décide alors de monter dans un train et se retrouve à Calcutta, à plus de 1500 kilomètres de l'endroit où il habite et sans parler le dialecte local. S'ensuivent des mois d'errance dans les rues de la ville avant qu'un passant ne le découvre et le confie à un orphelinat local, où il sera adopté par une famille australienne.

© LILO/SIPA (publiée le 30/04/2025)

Mais l'histoire déjà dingue ne s'arrête pas ici : vingt ans plus tard, Saroo Brierley décide de partir à la recherche de sa famille biologique, sans savoir où se trouve son village natal. Il lui faudra cinq ans de recherches avant qu'il ne finisse par retrouver enfin sa mère biologique, en 2012. Il n'est pas surprenant que son histoire ait donné naissance à un film, quatre ans plus tard.

Lion est réalisé par le cinéaste australien Garth Davis (Marie Madeleine, Le remplaçant). Le premier rôle est tenu par Dev Patel, révélé par Slumdog Millionaire. D'autres acteurs prestigieux complètent la distribution, comme Nicole Kidman ou Rooney Mara. Pour que le film soit le plus authentique possible, le réalisateur Garth Davis a assisté à la rencontre entre la mère biologique de Saroo et sa mère adoptive, tandis que le véritable Saroo Brierley a aidé à la préparation du film en fournissant des anecdotes indispensables.