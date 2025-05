Voici les 10 jours de l'année où l'on peut donner de l'argent à ses enfants sans payer d'impôts, le prochain arrive bientôt

Ces quelques dates pour éviter le fisc sont à noter dans le calendrier.

C'est une question qui revient inlassablement : combien puis-je donner à mes enfants ou petits enfants sans avoir à le déclarer au fisc et, surtout, sans avoir à payer d'impôt dessus ? Beaucoup cherchent une réponse claire et précise de l'administration mais le Trésor public entretien volontairement un flou. Dès lors, deux dates sont souvent prisées pour effectuer des versements sans risque d'être inquiété : Noël et les anniversaires, évidemment.

Toutefois, de nombreuses autres occasions pour faire ce genre de chèques sont "autorisées". La "liste" - même si elle n'est pas officielle- en compte une dizaine en plus des deux précités. Et peu en ont connaissance, alors qu'un jour pour un don "justifié" arrive d'ici peu.

Dans les textes, rien ne régit ces versements exceptionnels, qualifiés de "présent d'usage". Il faut toutefois que la somme soit "modique" (généralement pas plus de 2% du patrimoine du donateur) et que cela soit donc en lien avec un événement. Au-delà des anniversaires et Noël, les autres fêtes religieuses peuvent servir de justificatif, qu'importe la religion. Entrent donc en compte :

Pâques

Ascension (jeudi 29 mai)

Pentecôte (lundi 9 juin)

Assomption (vendredi 15 août)

Si Pâques est passée, les prochaines fêtes catholiques, dont l'Ascension, peuvent très bien être un motif de don d'argent. Par ailleurs, comme à Noël pour les catholiques, l'Aïd El-Kebir (passé) et l'Aïd El-Fitr (vendredi 6 juin) entrent en compte. Il est d'ailleurs de coutume, là aussi comme à Noël, de donner de l'argent lors de ces fêtes. Tout comme pour Pessah (12-19 avril) ou encore Yom Kippour (mercredi 1er octobre), la plus importante célébration juive.

Enfin, deux autres jours de l'année permettent d'effectuer un versement à un proche sans trop de risque : le 1er janvier (ou en début de mois), au titre des étrennes de la nouvelle année, mais aussi le jour de la fête du destinataire, au regard du calendrier grégorien.

La liste dresse les jours récurrents. Cependant, il existe d'autres motifs légitimes pour des dons d'argent, tels que la réussite à un examen, un mariage, une naissance, une installation dans son logement etc... Il faut simplement que cela soit justifié en cas de contrôle et, surtout, proportionné à votre patrimoine. Sans quoi, des pénalités pour donation non-déclarée pourraient être appliquées.