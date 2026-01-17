Game of Thrones est de retour et les fans vont être surpris

Game of Thrones est de retour à l'écran le 19 janvier sur HBO Max. Mais cela n'aura rien à voir avec ce que l'on connaissait de la saga.

Jusqu'où va continuer à s'étendre Westeros ? Sept ans après la conclusion en demi-teinte des huit saisons de la saison originale, deux séries viennent enrichir l'univers télévisé de Game of Thrones. La première est House of the Dragon, qui a prouvé la fascination du public pour les Targaryen. Celle-ci reste très proche de GOT : des clans qui se déchirent, des coups bas, des dragons, et plusieurs scènes graphiques, tant en termes de violence que de sexualité.

La seconde ne peut pas s'en éloigner davantage. Exit les guerres de succession et les conflits de clans : A Knight of the Seven Kingdoms s'intéresse désormais au petit peuple. Et plus spécifiquement à un chevalier, Ser Dunk, un peu benêt mais immensément sympathique, et son écuyer, le jeune Egg. Les deux ont un objectif : participer à un tournoi et gagner de l'argent. Rien de plus prosaïque, jusqu'à ce que la petite histoire rencontre la grande (car les Targaryens ne sont jamais bien loin dans GOT).

© © Steffan Hill 2024

A Knight of the Seven Kingdoms est l'adaptation des romans Tales of Dunk and Egg de George R. R. Martin. L'intrigue se déroule entre House of the Dragon et Game of Thrones et peut être regardée par tous, que vous ayez vu les précédentes séries ou non. Il faut dire que cette nouvelle série d'HBO Max fait vraiment tout différemment des deux précédents programmes, et c'est d'ailleurs ce qui fait son immense charme.

Plus vulgaire et populaire, la série change donc de tonalité. Elle joue davantage sur la comédie et la légèreté que les autres programmes de cet univers. La longueur des épisodes est même différente : on passe à un format d'une trentaine de minutes par épisode, dans l'héritage des sitcoms et séries comiques américaines.

Autre différence notable : le cœur de A Knight of the Seven Kingdoms n'est pas le jeu de pouvoir et les coups bas que l'on a l'habitude de voir dans l'univers de Game of Thrones, même si les Targaryens viennent inévitablement bouleverser le cours de l'intrigue. C'est avant tout la relation touchante entre les deux protagonistes, un chevalier maladroit mais au grand coeur, et un enfant malin mais qui cache beaucoup de choses, qui prime ici. Ceux qui cherchent à retrouver les codes de l'univers seront peut-être déçus... mais un vent de fraicheur souffle enfin sur Westeros et vient secouer cet univers qui était devenu finalement très formaté voire répétitif. La série débute sa diffusion sur HBO Max le 19 janvier 2026.