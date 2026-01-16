L'Europe a imposé des modifications sur les feux arrière – voici ce que ça va changer sur nos voitures

Une nouvelle réglementation va contraindre les constructeurs automobile à modifier le fonctionnement des feux arrière.

Un grand nombre de conducteurs redoutent de conduire la nuit. Ils se plaignent des puissants phares à LED des voitures modernes qui éblouissent énormément. L'Union européenne a adopté en 2024 une nouvelle réglementation sur les phares. Mais celle-ci n'a rien à voir avec la trop forte luminosité des LED ! Non, la nouveauté concerne les feux arrière de nos autos.

Sur la route, de plus en plus de véhicul es circu lent quand il fait sombre avec des lumières allumées à l'avant mais éteintes à l'arrière. On appelle ça des voitures invisibles. Elles sont dangereuses parce que les autres conducteurs ne peuvent parfois les voir qu'au dernier moment.

Ce problème de sécurité touche surtout les voitures modernes. Depuis que l'allumage des feux de jour à l'avant s'effectue automatiquement, beaucoup d'automobilistes pensent que leur véhicule est éclairé à l'avant comme à l'arrière. Ce n'est pourtant pas le cas, les feux à l'arrière restent éteints, ce qui pose un vrai problème de sécurité . L'Europe a donc décidé de se pencher sur la question et de changer les règles. Dès l'année prochaine , les feux arrière des voitures nouvellement produites devront s' allumer automatiquement e n même temps que les feux de jour à l'avant à partir d'un certain niveau de luminosité .

© 123RF

Cette luminosité se mesure en lux, une unité qui permet de savoir à quel point il fait clair ou sombre. La règle s'applique selon trois niveaux. Quand il fait vraiment sombre, c'est-à-dire en dessous de 1 000 lux, les feux de croisement deviennent obligatoires. Cela correspond à la nuit ou quand on roule dans un tunnel. Dans ce cas, l'avant et l'arrière de la voiture s'allument automatiquement comme avant.

La grande nouveauté imposée par l'Europe doit concerner la zone intermédiaire, entre 1 000 et 7 000 lux. Cela correspond à la luminosité d'une journée nuageuse, quand il pleut, ou quand il y a du brouillard. Avant, seuls les feux de jour à l'avant des voitures récentes s'allumaient automatiquement dans ces conditions. Maintenant, dès que les feux de jour s'allument, les feux arrière doivent s'allumer aussi. Au-delà de 7 000 lux, quand le soleil brille, rien n'oblige les constructeurs automobile à automatiser l'éclairage des feux.

Cette règle s'applique depuis le 22 septembre 2024 pour tous les nouveaux modèles de voitures qui obtiennent leur homologation. Mais à partir de 2027, si ce projet voit le jour, les constructeurs devront apporter des modifications lorsqu'ils produiront une voiture neuve même si le modèle homologué existait déjà avant 2024. L'objectif étant qu'à terme plus aucun véhicule ne puisse rouler dans des conditions de visibilité réduite sans être éclairé à l'arrière.