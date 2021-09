Squid Game : une saison 2 est-elle prévue pour la série Netflix ?

SQUID GAME NETFLIX. La série Squid Game fait sensation sur Netflix. De quoi lancer une saison 2 prochainement ? Le créateur s'est exprimé à ce sujet.

[Mis à jour le 28 septembre 2021 à 17h56] Phénomène du moment sur Netflix, Squid Game pourrait bien devenir l'un des plus gros succès de la plateforme de streaming. Dans la lignée de Battle Royal ou Alice in Borderland, la série sud-coréenne suit des personnes particulièrement précaires ou endettées se lancer dans un jeu de survie : le gagnant remporte environ 32 millions d'euros. Mais pour obtenir cette somme, il faut risquer sa vie dans des jeux mortels.

Squid Game a réussi à rendre accro les abonnés Netflix. Mais une suite verra-t-elle le jour ? Pour l'heure, Netflix n'a pas communiqué autour d'une possible saison 2. Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, s'est toutefois exprimé à ce sujet auprès de Variety. S'il ne ferme pas totalement la porte à une nouvelle salve d'épisodes, la possible saison 2 n'est actuellement pas en chantier. Il souhaite en effet réalise des films avant de penser à une suite de Squid Game : "Je n'ai pas de plans précis pour un Squid Game 2. Cela m'épuise rien que d'y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais probablement pas seul. J'aimerais travailler avec plusieurs scénaristes et m'appuyer sur plusieurs réalisateurs expérimentés." Il faudra donc attendre une communication officielle de Netflix sur le sujet pour être fixé.

Synopsis - 450 personnes vivant dans la précarité sont recrutées pour participer à un jeu de survie fait de variations mortelles de jeux pour enfants. Le gagnant remporte 45,6 milliard de won (soit environ 32 millions d'euros).

En France, il est possible de voir l'intégralité de la saison 1 de Squid Game sur Netflix. La plateforme de streaming a mis en ligne l'ensemble des neuf épisodes de la série sud-coréenne. Il suffit donc d'avoir un compte et d'être abonné pour visionner le programme, que ça soit sur ordinateur ou sur les applications smartphones, tablette ou Smart TV.