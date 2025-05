Netflix : une série ultra-populaire et un programme complètement unique, de grosses nouveautés arrivent en juin 2025

Qu'est-ce qu'on regarde dans les prochains jours sur Netflix ? On fait le point sur toutes les nouveautés au catalogue de la plateforme de streaming ce mois-ci.

Attention, le mois de juin s'annonce chargé sur Netflix. La plateforme de streaming met en ligne la troisième et dernière saison de Squid Game. Dès le 27 juin, les abonnés pourront découvrir le final de la série coréenne à succès, l'un des plus gros cartons du géant au N rouge. Ce n'est d'ailleurs pas la seule série populaire qui signe son retour dans les prochains jours, puisque la saison 3 de Ginny et Georgia est également mise en ligne le 5 juin.

Grosse nouveauté également : la plateforme se met aux feuilletons quotidiens. Il sera possible de découvrir la nouvelle série française Tout pour la lumière, feuilleton quotidien de TF1 mis en ligne sur Netflix à partir du 13 juin (3 épisodes le 13, un épisode le 14 et le 15 puis un épisode par jour du mercredi au dimanche). Côté films, Netflix met en ligne de nouvelles productions originales, comme le film français K.O., avec le pratiquant d'arts martiaux Ciryl Gane, qui mène l'enquête dans la cité phocéenne, le 6 juin. Ci-dessous, retrouvez toutes les prochaines nouveautés de Netflix.

Les nouvelles séries

Sara, femme de l'ombre : 3 juin

: 3 juin La primera vez (saison 3) : 4 juin

(saison 3) : 4 juin Le Code du crime (saison 2) : 4 juin

(saison 2) : 4 juin Shaquille O'Neal impose son style : 4 juin

: 4 juin Barracuda Queens (saison 2) : 5 juin

(saison 2) : 5 juin Ginny & Georgia (saison 3) : 5 juin

(saison 3) : 5 juin Grosse pression (saison 2) : 5 juin

(saison 2) : 5 juin Les Survivants : 6 juin

: 6 juin Sans merci : 6 juin

: 6 juin Aniela : 11 juin

: 11 juin FUBAR (saison 2) : 12 juin

(saison 2) : 12 juin Kings of Jo'Burg (saison 3) : 13 juin

(saison 3) : 13 juin Kaulitz & Kaulitz (saison 2) : 17 juin

(saison 2) : 17 juin America's Sweethearts : Les cheerleaders des Dallas Cowboys (saison 2) : 18 juin

(saison 2) : 18 juin Les tribulations culinaires de Phil (saison 8) : 18 juin

(saison 8) : 18 juin The Waterfront : 19 juin

: 19 juin Olympo : 20 juin

: 20 juin Squid Game (saison 3) : 27 juin

Les nouveaux films

Bone Collector : 1er juin 01/06/2025

Mission: Impossible - Rogue Nation : 1er juin

Le témoin amoureux : 1er juin

Mission: Impossible - Protocole Fantôme : 1er juin

Beyond the Mask : 1er juin

Mission: Impossible - Fallout : 1er juin

Fire Country : 1er juin

Love in Taipei : 1er juin

Ace Ventura en Afrique : 1er juin

Karaté Kid : 1er juin

Un Français : 2 juin

#JeSuisLà : 4 juin

Taken 1 à 3 : 5 juin

Les Ruines : 5 juin

K.O. : 6 juin

À bout : 6 juin

Contact : 6 juin

World War Z : 6 juin

Boléro : 6 juin

Tout le monde aime Jeanne : 7 juin

Avec ou sans hommes : 7 juin

Barry Seal : American Traffic : 8 juin

Termina Golf : 10 juin

Les temps changent : 11 juin

Viva a Vida : 11 juin

Le code a changé : 11 juin

Junior : 11 juin

No Pain No Gain : 12 juin

Tout pour la lumière : 13 juin

Sans Sarah, rien ne va ! : 13 juin

Le Fugitif : 13 juin

Il reste encore demain : 13 juin

Fourmiz : 14 juin

La Brea : 15 juni

Copycat : 15 juni

Tous en scène : 16 juin

La somme de toutes les peurs : 16 juin

Le mystère Henri Pick : 18 juin

Backstreet Dogs : 18 juin

40 ans: Mode d'emploi : 19 juin

Un peu plus de douceur : 20 juin

Le Grand Bain : 20 juin

Voyage au centre de la Terre 2 : l'île mystérieuse : 21 juin

Ciel d'octobre : 21 juin

En eaux troubles : 22 juin

Fast & Furious 8 : 22 juin

Elvis : 22 juin

Good Boys : 22 juin

Les Kaïra : 25 juin

Les Nerfs à vif : 30 juin

Cette musique ne joue pour personne : 30 juin

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.