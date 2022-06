James Bond : le prochain film ne sera pas en tournage avant 2024

JAMES BOND FILM. Barbara Broccoli, productrice de la saga James Bond, s'est exprimée au sujet du 26e film de la franchise. Et il va falloir s'armer de patience car le long-métrage n'est pas près de sortir sur nos écrans !

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 11h48] A l'occasion d'un événement privé à Londres fin juin 2022, la productrice Barbara Broccoli n'a évidemment pas souhaité s'exprimer sur l'acteur qui prendrait la suite de Daniel Craig dans le rôle de James Bond. "Personne n'est dans la course", pour l'instant, s'est-elle exprimée sobrement, comme l'a rapporté en exclusivité le site américain Deadline. Pour autant, la garante de la saga James Bond (qui fait désormais partie du portefeuille de licence d'Amazon depuis son rachat de MGM) a laissé glissé une information importante sur le tournage du futur film. "On travaille sur où aller avec lui, on en discute. Il n'y a pas de script et nous n'en aurons pas avant d'avoir décidé notre approche sur ce prochain film car il s'agit réellement de réinventer Bond. Nous réinventons qui il est et cela prend du temps. Je dirais que le tournage n'aura pas lieu au moins avant deux ans". Il faudra donc attendre au moins 2024 pour que James Bond 26 débute son tournage.

Il faudra s'armer de patience avant de connaître le prochain acteur qui incarnera James Bond au cinéma. Après le départ de Daniel Craig dans Mourir peut attendre (octobre 2021), la question de sa succession reste épineuse. Barbara Broccoli, productrice de la saga, avait déjà fait savoir auprès de Variety "qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple casting. Il s'agit de savoir quelle nouvelle direction nous souhaitons prendre". Elle a annoncé que le choix "prendra du temps".

Aucun nom sur le prochain James Bond n'a fuité, mais chacun y va de ses pronostics et de ses préférences. Verra-t-on des mastodontes du cinéma hollywoodien, comme Idris Elba, Henry Cavill ou Tom Hardy, endosser le smoking de l'agent secret au permis de tuer? Ou faut-il plutôt attendre un acteur plus jeune, moins connu, mais tout aussi prometteur, comme Sam Heughan, Richard Madden, James Norton, Jacob Elordi ou Regé-Jean Page dans le rôle ? Seule certitude : l'acteur qui incarnera 007 dans le prochain film James Bond sera originaire du Commonwealth (il s'agit de la volonté de la production). Les paris sont désormais ouverts.

Tout sur les films James Bond

James Bond est un personnage fictif inventé par l'écrivain Ian Fleming en 1953 avec le roman Casino Royale. Neuf ans plus tard, les aventures de cet espion britannique au permis de tuer sont transposées au cinéma : James Bond 007 contre Dr. No, premier film de la saga cinématographique, sort en 1962 et révèle Sean Connery dans le rôle-titre. De 1962 à 2021, les aventures de l'agent secret seront mises en scène sur grand écran dans 26 films (en incluant Jamais plus jamais qui n'est pas un film faisant officiellement partie de la franchise). L'interprète du protagoniste a changé à six reprises (dans l'œuvre cinématographique du moins), généralement à la volonté des comédiens qui arrivaient en fin de contrat : après Sean Connery, James Bond a été joué par George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. La saga cinématographique de 007 est considérée comme l'une des plus importantes du septième art : en 2017, l'ensemble des films de la franchise ont rapporté plus de 7 milliards de dollars, pour un total de 4 milliards de spectateurs à travers le monde.

Dans la saga cinématographique, six acteurs ont incarné, à ce jour, James Bond : Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Notons également que Barry Nelson est le premier acteur à avoir interprété, à la télévision, l'agent secret britannique, en 1954, donc avant Sean Connery. Cependant, c'est Roger Moore qui a incarné 007 à plusieurs reprises (7 fois), suivi de Sean Connery (six fois dans les films "officiels"), et Daniel Craig (cinq fois). Ci-dessous, on vous détaille les diffères ères James Bond, qui correspondent à chaque acteur qui a incarné l'espion au permis de tuer.

Barry Nelson dans le téléfilm Casino Royale (1954)

Sean Connery (1962-1967, 1971, 1983) : James Bond 007 contre Dr No, Bons baisers de Russie, Goldfinger, Opération tonnerre, On ne vit que deux fois, Les diamants sont éternels, Jamais, plus jamais.

George Lazenby dans Au service secret de Sa Majesté (1969)

Roger Moore (1973-1985) : Vivre et laisser mourir, L'homme au pistolet d'or, L'Espion qui m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, Octopussy, Dangereusement vôtre.

Timothy Dalton (1987-1989) : Tuer n'est pas jouer, Permis de tuer.

Pierce Brosnan (1995-2002) : GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, Meurs un autre jour

Daniel Craig (2006-2021) : Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, 007 Spectre, Mourir peut attendre.

Les amateurs du visionnage en streaming seront ravis : l'intégralité des films James Bond est disponible légalement sur ordinateur, smartphone, tablette ou Smart TV. L'ensemble des longs-métrages sont disponibles sur la plateforme de streaming Salto. Notons également qu'il est possible d'acheter ou louer les films sur plusieurs plateformes de VOD.