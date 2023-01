Mercredi : Netflix annonce officiellement la saison 2, à quelle date ?

MERCREDI SAISON 2. La saison 2 de la série "Mercredi" a officiellement été annoncée par Netflix. La date de sortie n'est toutefois pas encore connue.

[Mis à jour le 6 janvier 2023 à 18h08] Ce n'était qu'une formalité, mais c'est désormais officiel ! La série Mercredi, véritable carton d'audiences sur Netflix depuis sa sortie le 23 novembre, aura bien droit à une saison 2. La plateforme de streaming a annoncé la bonne nouvelle aux fans sur son compte Twitter officiel. Cependant, aucune date de sortie n'a encore été annoncée.

L'annonce du retour de Mercredi pour une saison 2 se fait alors que des rumeurs laissaient entendre que la série pourraient quitter Netflix, puisque Amazon a conclu un accord financier avec la Metro Goldwyn-Mayer, détentrice des droits. Il n'en sera donc finalement rien, et Mercredi devrait bien rester sur Netflix pour sa suite. Il va désormais falloir se montrer patient avant de découvrir la suite des aventures de l'aînée de la famille Addams à l'école Nevermore.

La saison 2 de Mercredi arrivera prochainement sur Netflix, aucune date de sortie n'a été annoncée pour la suite de la série. Auprès du Hollywood Reporter fin décembre 2022, les deux showrunners ont donné davantage de précisions sur les intrigues qu'ils souhaitaient développer dans la saison 2 de Mercredi. "Nous voulons explorer et complexifier les relations [entre les personnages] à l'avenir". L'accent devrait être davantage mis sur l'amitié entre Mercredi et Enid, mais aussi la relation entre l'aînée des Addams et sa mère, Morticia, jouée par Catherine Zeta-Jones, qui est désormais au courant du pouvoir de sa fille.

Mercredi était attendue au tournant, mais Tim Burton a réussi à séduire les critiques qui encensent les huit épisodes disponibles sur la plateforme de streaming. Allociné a "adoré [...] cette série branchée sur 10 000 volts, qui ne cesse de changer de forme et de genre". Fantastique, horreur, drame pour ados, thriller, il y en a pour tous les goûts. Pour Télérama, cette "série d'horreur teenage cherche à faire le grand écart générationnel, et y réussit plutôt bien". De son côté, Télé Loisirs salue "un spectacle réunissant tous les codes du teen drama [...] mais on retrouve bel et bien les thématiques chères au cinéaste".

Les critiques sont également formelles sur l'esthétique de la série Mercredi, mais aussi sur l'interprétation des acteurs. Mention spéciale à Jenna Ortega dans le rôle-titre : "son investissement est à la hauteur du personnage" pour le média spécialisé dans l'actualité TV, quand Ouest-France estime qu'elle "porte avec brio la série sur ses épaules". Pour le quotidien régional, "Netflix signe un joli coup avec cette nouvelle version de Mercredi, qui saura contenter petits et grands". Rappelons toutefois que la série est déconseillée aux moins de 13 ans.

Synopsis - Mercredi Addams est désormais étudiante à la Nevermore Academy. Alors qu'elle apprend à maîtriser ses pouvoirs psychiques, elle doit déjouer une série de meurtres monstrueux qui terrorisent la ville, et résoudre le mystère auquel ont été mêlés ses parents il y a 25 ans.

"Mercredi" est l'un des événements streaming du mois de novembre sur Netflix. Cette série réalisée par Tim Burton ressuscite la célèbre famille Addams, avec Mercredi, l'aînée incarnée par Jenna Ortega, comme héroïne. La première saison, composée de huit épisodes, est mise en ligne sur Netflix le mercredi 23 novembre 2022. Pour l'heure, on ne sait pas quand sortira la saison 2.

Jenna Ortega : Mercredi Addams

Catherine Zeta-Jones : Morticia Addams

Luis Guzman : Gomez Addams

Isaac Ordonez : Pugsley Addams

Gwendoline Christie : la directrice Larissa Weems

Jamie McShane : Shérif Galpin

Percy Hynes White : Xavier Thorpe

Hunter Doohan : Tyler Galpin

Emma Myers : Enid Sinclair

Joy Sunday : Bianca Barclay

Naomi J. Ogawa : Yoko Tanaka

Moosa Mostafa : Eugene Ottinger

Georgie Farmer : Ajax Petropolus

Riki Lindhome : Docteur Valerie Kinbott

Christina Ricci: Marilyn Thornhill

Avant Jenna Ortega, c'était Christina Ricci qui a incarné Mercredi Addams dans le film "La famille Addams" de Barry Sonnenfeld sorti en 1991. Les fans se demandent donc naturellement si l'actrice fait son retour dans la série Netflix. En effet, Christina Ricci fait une apparition dans "Mercredi", mais non pas en tant que Mercredi Addams plus âgée : elle incarne en effet Marilyn Thornhill.

"Mercredi" est une série à voir exclusivement en streaming : c'est Netflix qui se charge de diffuser cette suite de "la famille Addams". Il suffit donc d'avoir un compte sur la plateforme pour découvrir sur smartphone, tablettes, ordinateur, console ou Smart TV la série réalisée par Tim Burton.