A partir de quel âge voir "La nuit d'Orion", nouveau film d'animation de Netflix ?

Netflix a mis en ligne ce vendredi 2 février 2024 un nouveau film d'animation à voir en famille pour ne plus avoir peur du noir. Mais quel est l'âge de visionnage conseillé pour "La nuit d'Orion" ?

Votre enfant a peur du noir ? Netflix a la solution ! La plateforme de streaming a mis en ligne un nouveau film d'animation à voir en famille ce vendredi 2 février. La nuit d'Orion est la dernière production des studios d'animation Dreamworks (Shrek, Dragons, Kung fu Panda...) écrite par Charlie Kaufman (scénariste américain de Dans la peau de John Malkovich ou Eternal Sunshine of Spotless mind).

Dans ce long-métrage d'animation, les abonnés de Netflix vont découvrir l'histoire d'Orion, un jeune garçon plein d'imagination terrifié par le noir. Un soir, l'incarnation de sa pire peur, Noir, lui rend visite. Son objectif : l'emmener dans un voyage nocturne pour lui apprendre qu'il faut affronter ses anxiétés et que les peurs sont également essentielles.

La nuit d'Orion est un film d'animation et d'aventure qu'il est tout à fait possible de voir avec ses enfants. Sur sa page d'accueil, Netflix recommande ce programme pour les enfants âgés de 7 ans et plus. Il sera donc peut-être moins accessible pour les plus jeunes.

Faut-il voir La nuit d'Orion ?

Si cette nouvelle fiction au catalogue de Netflix évoque l'importance d'affronter ses peurs, cela ne signifie pas pour autant qu'il est terrifiant pour les enfants. Selon Télé-Loisirs, "La Nuit d'Orion conte une histoire assez simple et douce mais au demeurant très mignonne". Il est également accessible aux adultes, puisque Le Parisien salue "un film d'animation aussi drôle que réussi" qui "nous confronte à nos propres anxiétés". Si Première a été déçu par cette fiction, il note toutefois que "le film ne manque pas de qualités : il s'adresse avec intelligence aux jeunes spectateurs sans non plus faire sombrer leurs parents dans l'ennui. Mais il manque "le" truc qui aurait pu le transformer en grand film."

Si vous êtes curieux de découvrir ce long-métrage ou que vous souhaitez appréhender la notion de peur avec vos enfants, sachez que La nuit d'Orion est dès à présent disponible sur Netflix.