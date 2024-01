Ce film catastrophe espagnol inspiré d'une histoire vraie va bouleverser les abonnés de Netflix

Un nouveau film catastrophe, inspiré d'une terrible histoire vraie, sort sur la plateforme de streaming Netflix ce jeudi 4 janvier. Et il ne faut surtout pas le manquer.

L'année 2024 commence fort sur Netflix. La plateforme de streaming met en ligne cette semaine un nouveau long-métrage qui devrait tenir en haleine les férus de films catastrophe. Cerise sur le gâteau, cette réalisation d'un cinéaste espagnol acclamé est inspirée d'une bouleversante histoire vraie. Un cocktail prometteur qui devrait attirer les abonnés de la plateforme dans les jours qui viennent.

Le cercle des neiges est à découvrir sur Netflix ce jeudi 4 janvier 2024. Réalisé par Juan Antonio Bayona (L'orphelinat, Jurassic World : Fallen Kingdom...), ce long-métrage hispano-uruguayen revient sur le drame de la cordillère des Andes survenu il y a plus de 50 ans. Le 13 octobre 1972, le vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 s'écrase au milieu de la chaîne de montagne d'Amérique du Sud.

L'avion transportait 45 passagers, dont 17 qui mourront lors du crash ou quelques heures plus tard. Douze autres décèderont dans les mois qui suivent et 16 survivront miraculeusement. Pour s'en sortir dans des conditions extrêmement difficiles (ils étaient isolés à 3600 m d'altitude dans de terribles conditions climatiques et sans ressource), ils seront obligés de manger les corps d'autres passagers qui avaient péri. Les survivants ont été retrouvés deux mois plus tard, les 22 et 23 décembre.

Le cercle des neiges est la cinquième adaptation de cette histoire hors du commun. Auparavant, le drame avait été retranscrit sur grand écran dans d'autres films, dont le plus connu reste Les Survivants (1993) avec Ethan Hawke et Josh Hamilton. A l'inverse, le casting du Cercle des neiges est composé uniquement d'acteurs méconnus en France.

Ce nouveau long-métrage qui sort exclusivement sur Netflix promet d'être aussi impressionnant qu'émouvant. Le réalisateur du film, Juan Antonio García Bayona, s'est illustré dans ces deux registres. Il avait déjà réalisé un film catastrophe de haute volée avec The Impossible (2013), qui revenait sur le tsunami survenu le 26 décembre 2004 en Thaïlande, tandis que Quelques minutes après minuit (2016) avait confirmé ses talents de conteurs dans un récit bouleversant sur le deuil.

Avant sa mise en ligne sur Netflix, ce thriller d'une durée de 2h24 avait déjà été projeté en France lors du Festival Lumière 2023, juste après qu'il ait fait la clôture de la Mostra de Venise. Le cercle des neiges débute également la course aux récompenses avec une nomination au Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. C'est dans la nuit de dimanche à lundi que l'on découvrira si le long-métrage remportera la convoitée statuette. Si c'est le cas, cela pourrait également en faire un concurrent sérieux pour les Oscars.